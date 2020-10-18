https://ria.ru/20201018/turtsiya-1580387469.html
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса в стране
Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T19:56
2020-10-18T19:56
2020-10-18T19:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных зараженных <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за сутки выросло на 1815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие за четыре месяца показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него."Сегодня выявлено 1 815 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 347 493. Умерли 72 больных, всего умерших - 9 296. Вылечились сегодня 1 504 пациента, всего - 304 003", - говорится в сводке минздрава.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html
4
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире