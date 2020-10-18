https://ria.ru/20201018/turtsiya-1580387469.html

В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса в стране

Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T19:56

2020-10-18T19:56

2020-10-18T19:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:0:3014:1696_1400x0_80_0_0_9ae326d168b884cfebac19ae4aefb7a2.jpg

<strong>АНКАРА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных зараженных <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за сутки выросло на 1815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие за четыре месяца показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него."Сегодня выявлено 1 815 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 347 493. Умерли 72 больных, всего умерших - 9 296. Вылечились сегодня 1 504 пациента, всего - 304 003", - говорится в сводке минздрава.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html

4

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире