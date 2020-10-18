https://ria.ru/20201018/tayurskaya-1580323254.html

Солистку Little Big раскритиковали за "вульгарное" фото топлес

Солистка Little Big Софья Таюрская опубликовала откровенный кадр на своей странице в Instagram. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T02:57

2020-10-18T02:57

2020-10-18T02:57

шоубиз

софья таюрская

россия

little big

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Солистка <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> опубликовала откровенный кадр на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/" target="_blank">Instagram</a>.На фотографии артистка запечатлена топлес и в корсете. "Люблю эту фотку", - подписала она снимок.Фото вызвало споры среди подписчиков певицы. Так, некоторые назвали его слишком вульгарным."Бабушка, говорит, подписана и смотрит", - сыронизировала пользователь ralosadova"Ничего красивого не вижу, вульгарно", - выразила мнение fatima90not.При этом многие поклонники артистки положительно оценили снимок. "Воу-воу. Пожар", - написал roma_redman."Остались же красивые девушки в России", - отметил chugunov_495."Софья, вы красотка. И, кроме того, большой талант!" - добавил celaf1.

https://ria.ru/20201002/samburskaya-1578082168.html

https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, россия, little big