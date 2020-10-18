https://ria.ru/20201018/styuardessa-1580135824.html
Стюардесса рассказала, какие привычки пассажиров раздражают экипаж
Стюардесса рассказала о привычках авиапассажиров, которые раздражают экипаж, сообщает Express. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T02:22
2020-10-18T02:22
2020-10-18T02:22
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<strong>МОСКВА, 18окт – РИА Новости. </strong>Стюардесса рассказала о привычках авиапассажиров, которые раздражают экипаж, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1348365/flights-cabin-crew-dirty-plane-passengers-flight-attendant-secrets" target="_blank">сообщает</a> Express.Бортпроводница американской компании Монсеррат Андуджар-Геакоман объяснила, что путешественникам не следует класть свои вещи в проход. "Я бы никогда не зашла в ваш офис, не сняла обувь и не оставила бы ее посреди комнаты, чтобы вы спотыкались об нее", — сказала она. Чтобы облегчить жизнь членам экипажа, лучше всего убрать из прохода любой багаж, а также колени и локти.Стюардессам не нравится, когда туристы нарушают правила провоза багажа, пытаясь пронести в салон большие сумки. Это задерживает посадку и мешает другим путешественникам. "Когда пассажир размещает на полке огромный чемодан, он отнимает возможность у соседа положить на это место ручную кладь или одежду", — объясняет Монсеррат.Еще одна вещь, которая не нравится стюардессам, — это поход пассажира в туалет с мобильником. Обычно такие туристы проводят там больше времени, что создает очередь. "В салоне эконом в Боинге 737 на 170 пассажиров есть только две уборные, — говорит Андуджар-Геакоман. — Очередь может быть длинной, а при турбулентности стоящие пассажиры могут пострадать".
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, самолеты, пассажиры, новости - туризм
МОСКВА, 18окт – РИА Новости.
Стюардесса рассказала о привычках авиапассажиров, которые раздражают экипаж, сообщает
Express.
Бортпроводница американской компании Монсеррат Андуджар-Геакоман объяснила, что путешественникам не следует класть свои вещи в проход. "Я бы никогда не зашла в ваш офис, не сняла обувь и не оставила бы ее посреди комнаты, чтобы вы спотыкались об нее", — сказала она. Чтобы облегчить жизнь членам экипажа, лучше всего убрать из прохода любой багаж, а также колени и локти.
Стюардессам не нравится, когда туристы нарушают правила провоза багажа, пытаясь пронести в салон большие сумки. Это задерживает посадку и мешает другим путешественникам. "Когда пассажир размещает на полке огромный чемодан, он отнимает возможность у соседа положить на это место ручную кладь или одежду", — объясняет Монсеррат.
Еще одна вещь, которая не нравится стюардессам, — это поход пассажира в туалет с мобильником. Обычно такие туристы проводят там больше времени, что создает очередь. "В салоне эконом в Боинге 737 на 170 пассажиров есть только две уборные, — говорит Андуджар-Геакоман. — Очередь может быть длинной, а при турбулентности стоящие пассажиры могут пострадать".