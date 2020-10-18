https://ria.ru/20201018/sovmestimost-1579953919.html

Названы самые совместимые пары знаков зодиака

В издании Pinkvilla назвали наиболее совместимые пары знаков зодиака, которые при благоприятных обстоятельствах смогли бы прожить вместе чуть ли не всю жизнь. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T07:05

2020-10-18T07:05

2020-10-18T10:00

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>В издании Pinkvilla <a href="https://www.pinkvilla.com/author/Pinkvilla-Desk" target="_blank">назвали наиболее совместимые пары</a> знаков зодиака, которые при благоприятных обстоятельствах смогли бы прожить вместе чуть ли не всю жизнь.Одной из самых совместимых пар считается союз <strong>Близнецов и Овна.</strong> Энергичность и непредсказуемость — вот два слова, которые идеально описывают такую пару. Несмотря на то, что представители этих знаков любят поспорить, они быстро могут прийти к компромиссу. У этих знаков вообще много всего общего, поэтому они могут создать отличную пару. Два огненных знака <strong>Лев и Стрелец</strong> — они оба под властью самой идеи любви. В то время как Льва впечатляет свежий и веселый нрав Стрельца, "лучника" привлекают лидерские качества партнера. Вместе эти знаки привносят в жизнь друг друга счастье, азарт и, конечно же, любовь.Самое лучшее в отношениях <strong>Козерога и Тельца</strong> — между ними тоже много общего. Представители обоих этих знаков спокойные и надежные люди, которые умеют строить крепкие и долгосрочные отношения. Козероги и Тельцы — идеальные партнеры по жизни и в бизнесе. Если им удастся проработать незначительные проблемы, ничто не сможет помешать их счастью. Чувствительный <strong>Рак</strong> в тандеме с таинственным<strong> Скорпионом</strong> могут создать одну из самых прочных пар. Эти водные знаки находят утешение друг в друге. Однако несмотря на то, что они почти идеально подходят друг другу, между ними могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо будет решить.<strong>Водолеи и Весы</strong> — мощный союз. Уравновешенные Весы прекрасно сочетаются с решительным Водолеем, тем более, что оба этих знака относятся к одной стихи — воздуха. Выдающейся эту пару делает еще и то, что они с полуслова умеют считывать мысли и понимать друг друга.

https://ria.ru/20200613/1572822168.html

https://ria.ru/20200413/1569939181.html

https://ria.ru/20201011/astrologiya-1579091288.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры