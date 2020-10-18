https://ria.ru/20201018/shvetsiya-1580363505.html

Швеция изменила стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости

Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:16

2020-10-18T16:16

2020-10-18T16:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

швеция

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Daily Mail.</a>Отмечается, что страна, которая во время первой волны пандемии, в отличие от других европейских государств, не вводила широких ограничений, теперь вынуждена ввести локальные карантинные меры.Новые правила, которые должны вступить в силу в понедельник, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест и вводить ограничения на пользование общественным транспортом. При этом указывается, что новые правила будут предложены в качестве рекомендаций, а не требований, и вводить штрафы за их несоблюдение шведские власти не планируют.Как отмечает издание, эпидемиологи пристально следили за ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> на протяжении всей пандемии из-за ее отказа ввести национальную изоляцию. Однако тот факт, что с сентября число заболевших в стране стало расти, показывает, что надежды шведских властей на формирование коллективного иммунитета не оправдались.По данным <a href="https://covid19.who.int/table" target="_blank">ВОЗ</a>, в Швеции зарегистрировано более 103 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли около шести тысяч человек.Во всем мире насчитывается свыше 39,1 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html

Вадим Антонов шведы облажались по полной. либо наоборот: разгрузили бюджет от нахлебников-пенсионеров 65

Я В ТАНКЕ Так это у них было и раньше. Так же просили, но не настаивал. Но, собственно, исходя из того, что нам говорили про Швецию, её уже не должно быть. Люди были без масок, не вводили ограничения... Неё, Швеции уже нет. 47

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швеция

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коронавирус covid-19, швеция, в мире