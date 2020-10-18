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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/shtaynmayer-1580393579.html
Коронавирус у Штайнмайера не подтвердился
Коронавирус не выявили у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в субботу ушел на карантин после того, как инфекцию обнаружили у его... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:52
2020-10-18T22:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франк-вальтер штайнмайер
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">Коронавирус</a> не выявили у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в субботу ушел на карантин после того, как инфекцию обнаружили у его охранника, сообщает таблоид <a href="https://www.bild.de/news/inland/news-inland/coronavirus-news-aktuell-so-viel-kostet-ein-covid-patient-in-der-klinik-70411946.bild.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild </a>со ссылкой на канцелярию главы государства.Издание отмечает, что первый тест на коронавирус президент ФРГ сдал в субботу, его результат оказался отрицательным. Результат ПЦР-теста также оказался отрицательным, сообщили в канцелярии президента.Тем не менее, как отметили в ведомстве, Штайнмайер по-прежнему на карантине, в ближайшие дни он будет вновь протестирован на COVID-19.В субботу представительница канцелярии президента Эстер Улеер подтвердила РИА Новости, что Штайнмайер находится на карантине. У его личного охранника, сотрудника спецназа Федерального криминального ведомства, обнаружен коронавирус.На сегодняшний день известно о более чем 361 тысяче случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире

Коронавирус у Штайнмайера не подтвердился

20:52 18.10.2020 (обновлено: 22:33 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил МаркивФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Коронавирус не выявили у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в субботу ушел на карантин после того, как инфекцию обнаружили у его охранника, сообщает таблоид Bild со ссылкой на канцелярию главы государства.
Издание отмечает, что первый тест на коронавирус президент ФРГ сдал в субботу, его результат оказался отрицательным. Результат ПЦР-теста также оказался отрицательным, сообщили в канцелярии президента.
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Тем не менее, как отметили в ведомстве, Штайнмайер по-прежнему на карантине, в ближайшие дни он будет вновь протестирован на COVID-19.
В субботу представительница канцелярии президента Эстер Улеер подтвердила РИА Новости, что Штайнмайер находится на карантине. У его личного охранника, сотрудника спецназа Федерального криминального ведомства, обнаружен коронавирус.
На сегодняшний день известно о более чем 361 тысяче случаев заражения коронавирусом в Германии, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияВ мире
 
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