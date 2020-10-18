https://ria.ru/20201018/pogoda-1580333353.html

Синоптики предупредили москвичей о дождях с мокрым снегом

Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T09:38

2020-10-18T09:38

2020-10-18T09:38

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Облачная погода, временами дождь, в отдельных районах переходящий в мокрый снег. В Москве плюс 6-8, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 4-9",- сказал Леус.Он отметил, что в течение дня выпадет от одного до 5 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами в Москве до 14, по области до 20 метров в секунду.Атмосферное давление днем понизился до 734 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы, и во второй половине дня начнет расти.

https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)