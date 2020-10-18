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Синоптики предупредили москвичей о дождях с мокрым снегом
Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T09:38
2020-10-18T09:38
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Облачная погода, временами дождь, в отдельных районах переходящий в мокрый снег. В Москве плюс 6-8, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 4-9",- сказал Леус.Он отметил, что в течение дня выпадет от одного до 5 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами в Москве до 14, по области до 20 метров в секунду.Атмосферное давление днем понизился до 734 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы, и во второй половине дня начнет расти.
https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html
москва
московская область (подмосковье)
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики предупредили москвичей о дождях с мокрым снегом

09:38 18.10.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка с зонтом в центре Москвы
Девушка с зонтом в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачная погода, временами дождь, в отдельных районах переходящий в мокрый снег. В Москве плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9",- сказал Леус.
Он отметил, что в течение дня выпадет от одного до 5 миллиметров осадков.
Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами в Москве до 14, по области до 20 метров в секунду.
Атмосферное давление днем понизился до 734 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы, и во второй половине дня начнет расти.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Михаил ЛеусПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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