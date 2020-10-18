https://ria.ru/20201018/pogoda-1580333353.html
Синоптики предупредили москвичей о дождях с мокрым снегом
Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T09:38
2020-10-18T09:38
2020-10-18T09:38
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767032_0:185:2981:1862_1400x0_80_0_0_b44cbc893bada9d124f915fbcdf94882.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в столице прогреется лишь до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Облачная погода, временами дождь, в отдельных районах переходящий в мокрый снег. В Москве плюс 6-8, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 4-9",- сказал Леус.Он отметил, что в течение дня выпадет от одного до 5 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами в Москве до 14, по области до 20 метров в секунду.Атмосферное давление днем понизился до 734 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы, и во второй половине дня начнет расти.
https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767032_126:0:2857:2048_1400x0_80_0_0_eca934e458de8bef00bbd8bc96886dcd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)