https://ria.ru/20201018/plastik-1580261886.html

Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым

Как известно, многие западные нефтегазовые компании сейчас активно инвестируют в сектор возобновляемой энергетики. Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

2020-10-18T09:38

россия

новости - экология

сибур

республика башкортостан

евросоюз

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/62/1530776277_0:87:1500:931_1400x0_80_0_0_ff71233d322855be0d8dac5afa2c7c2d.jpg

Как известно, многие западные нефтегазовые компании сейчас активно инвестируют в сектор возобновляемой энергетики. Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает перспективы их основного бизнеса. Объяснения здесь различные, одна из причин связана с развитием "зеленой" повестки так называемого устойчивого развития. Похожий принцип начинает действовать и в секторе, относящемся к производству пластиков. Компании-производители все чаще одновременно интересуются и вторичной переработкой полимеров. Тем более что здесь все намного очевиднее. Если в сфере экологии, связанной с климатической повесткой, существуют различные мнения о вреде выбросов углекислого газа, то в случае с утилизацией мусора двух мнений быть не может: проблема очевидно существует и в глобальном масштабе, и в нашей стране.Кроме того, развитие вторичной переработки позволит уменьшить запретительные меры. Ведь они появляются уже сейчас, причем порой и в достаточно радикальном виде. Например, в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> в целях борьбы с пластиком <a href="https://rg.ru/2020/10/01/v-anglii-zapretili-plastikovye-trubochki-i-vatnye-palochki.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">запретили</a> ватные палочки. В ближайших планах <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> — и отказ от одноразовой посуды. Конечно, под давлением и пластиковые пакеты. Но здесь не все так просто. Замена их, к примеру, на бумажные, на первый взгляд, отличный шаг. Ведь дополнительные объемы бумаги — это дополнительная вырубка леса, а при производстве расходуются существенные объемы воды.Так или иначе, критического влияния на темпы роста спроса двух "главных" полимеров, полиэтилена и полипропилена, вторичная переработка пока не оказывает. По прогнозам, даже к 2030 году на глобальном уровне их доля в переработке не достигнет и десяти процентов, в развитых странах она будет выше, в развивающихся — ниже.Причины понятны: значительная часть полимерной продукции идет не только в упаковку, но и в строительство, трубы и другие сектора с длительным сроком службы. И, конечно, до организации полного раздельного сбора мусора еще очень далеко.Поэтому пока самый яркий пример в переработке бытовых отходов — ПЭТ (полиэтилентерефталат), применяемый для производства бутылок для напитков. Его легче всего собирать, отделять, перерабатывать. И здесь доля перерабатываемой продукции и в мире, и у нас в стране намного выше (в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> — уже на уровне 85%, в ЕС — около 70%).Вторичный ПЭТ — полноценный участник рынка полимеров. Более того, время от времени он <a href="https://blogs.platts.com/2020/01/22/recycled-plastics-consumer-demand-2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">оказывается</a> дороже, чем первичный. Что в том числе связано со взятыми производителями напитков и другой продукции обязательствами по использованию вторичных полимеров в своих производствах. Разумеется, все зависит и от качества вторичного ПЭТ, которое бывает различным. Например, наиболее чистый вторичный продукт можно использовать даже для хранения пищевой продукции. Пока же чаще всего у нас вторичный ПЭТ идет на производство волокна. По понятным причинам меньше ценится вторичный ПЭТ, сделанный из смеси бутылок различных цветов. Поэтому на перспективу ожидается максимальное движение к бесцветным бутылкам там, где это возможно.А что по цифрам у нас? В России ежегодно потребляется около 700 тысяч тонн этого полимера. Большая часть производится внутри страны, еще около 100 тысяч импортируется. В 2018 году производство и потребление вторичного ПЭТ составило приблизительно 150 тысяч тонн (относительно небольшими объемами экспорта и импорта пренебрежем для грубой оценки). То есть перерабатывается уже свыше 20% от общего объема потребления.И вот пример, иллюстрирующий тезис из начала материала. В сентябре в <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкортостане</a> "Полиэф" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Sibur_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Сибур</a>") начал реализацию <a href="https://plastinfo.ru/information/news/46190_2.9.2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">проекта</a> по выпуску ПЭТ-гранулы, при производстве которой будет использовать 34 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. То есть при синтезе первичного ПЭТ станут применять вторичный. В первую очередь в переработку пойдет сырье из близлежащих регионов и, конечно, самого Башкортостана. Сейчас в республике собирается четыре тысячи тонн при потенциале в 20 тысяч тонн сырья для вторичной переработки. Небольшие компании также активны на рынке переработки ПЭТ, правда, речь здесь идет о механическом способе переработки. При отлаженных процессах и логистике экономика переработки оказывается прибыльной без каких-либо дополнительных субсидий. Действительно, уровень цен на первичный чистый полимер — это тысяча долларов за тонну, или восемьдесят рублей за килограмм. Вторичный, который, скажем, нельзя использовать для бутылок с пищевым наполнением, — подешевле. А цена исходного вторсырья раза в три ниже, но с ним приходится хорошо поработать.Это дробление, отмыв, отделение крышек, формирование новых гранул. Важно не допустить попадание примесей и других полимеров, особенно поливинилхлорида, который разрушающе действует на полимер в процессе переработки.И здесь на первое место выходят вопросы качества сырья. Понятно, что рентабельность переработки чистого сырья намного выше, чем грязного, на отмыв которого тратится больше воды (которую, в свою очередь, также нужно потом очистить). Опять же, вопрос чистоты и качества сырья напрямую связан с методом его сбора.Другими словами, намного проще взять чистое, готовое сырье. Но, по данным за 2017 год, до половины сырья для вторичной переработки ПЭТ <a href="https://plastinfo.ru/information/articles/642/" target="_blank" rel="nofollow noopener">поступает</a> путем ручного сбора с полигонов бытовых отходов, на раздельный сбор приходится совсем незначительная часть. С началом реформы в секторе сейчас ситуация должна постепенно смещаться хотя бы в сторону сортировки в соответствующих центрах . Где, кстати, уже выделяются и разные марки полиэтилена (высокого и низкого давления), не говоря уже о стекле — картоне — металле.И конечно, крайне важно участие жителей в раздельном сборе. А здесь остается скепсис. Одна из причин известна: многочисленные зафиксированные случаи, когда мусор из контейнеров для раздельного сбора вновь смешивался с прочим.Тут, правда, следует отметить, что сейчас концепция раздельного сбора поменялась. Раньше (в Московском регионе) стояли отдельно три контейнера ("пластик — стекло — картон") в дополнение к обычному. Сейчас же весь мусор должен сортироваться по принципу двух контейнеров — все вторсырье (металл, пластик, картон, стекло) и смешанные (несортируемые) отходы.Из личных наблюдений, не претендующих на статистику: интерес к старой схеме был выше. Двухконтейнерная схема пока не прижилась, возможно, потому, что баки рядом, никакого разделения в результате нет вообще. При этом непонятно, работают ли стоящие рядом старые контейнеры (для трех типов вторсырья).В результате на небольшой территории, в близости друг от друга действуют сразу три типа сбора отходов: по новому принципу "вторсырье — смешанные отходы", старые три типа контейнеров "картон — стекло — пластик", а сейчас появились и новые цветные два контейнера "пластик — стекло" (к ним, кстати, судя по наблюдениям, интерес выше).Даже если все случаи последующего смешивания раздельно собранных отходов в прошлом, необходима активная информационная поддержка, вплоть до репортажей с маршрутами движения грузовиков с отходами. Доверие и интерес к раздельному сбору остается невысоким, и жителей не так просто мотивировать к сбору без полной уверенности, что это не пустая работа.

https://ria.ru/20200913/obzhorstvo-1577102987.html

https://ria.ru/20200722/1574735503.html

https://ria.ru/20201004/neftegazokhimiya-1578149535.html

https://ria.ru/20201009/gigant-1578884724.html

https://ria.ru/20200929/svalka-1577918827.html

https://ria.ru/20200717/1574434022.html

Михаил А Нормальная схема с переработкой вторсырья была в СССР. Стеклянная тара, картон сдавались в отдельных пунктах приёма. Схема отлично работала 32

6

россия

республика башкортостан

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Александр Собко https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

Александр Собко https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Александр Собко https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

россия, новости - экология, сибур, республика башкортостан, евросоюз, япония