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https://ria.ru/20201018/plastik-1580261886.html
Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым
Как известно, многие западные нефтегазовые компании сейчас активно инвестируют в сектор возобновляемой энергетики. Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T08:00
2020-10-18T09:38
россия
новости - экология
сибур
республика башкортостан
евросоюз
япония
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Как известно, многие западные нефтегазовые компании сейчас активно инвестируют в сектор возобновляемой энергетики. Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает перспективы их основного бизнеса. Объяснения здесь различные, одна из причин связана с развитием "зеленой" повестки так называемого устойчивого развития. Похожий принцип начинает действовать и в секторе, относящемся к производству пластиков. Компании-производители все чаще одновременно интересуются и вторичной переработкой полимеров. Тем более что здесь все намного очевиднее. Если в сфере экологии, связанной с климатической повесткой, существуют различные мнения о вреде выбросов углекислого газа, то в случае с утилизацией мусора двух мнений быть не может: проблема очевидно существует и в глобальном масштабе, и в нашей стране.Кроме того, развитие вторичной переработки позволит уменьшить запретительные меры. Ведь они появляются уже сейчас, причем порой и в достаточно радикальном виде. Например, в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> в целях борьбы с пластиком <a href="https://rg.ru/2020/10/01/v-anglii-zapretili-plastikovye-trubochki-i-vatnye-palochki.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">запретили</a> ватные палочки. В ближайших планах <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> — и отказ от одноразовой посуды. Конечно, под давлением и пластиковые пакеты. Но здесь не все так просто. Замена их, к примеру, на бумажные, на первый взгляд, отличный шаг. Ведь дополнительные объемы бумаги — это дополнительная вырубка леса, а при производстве расходуются существенные объемы воды.Так или иначе, критического влияния на темпы роста спроса двух "главных" полимеров, полиэтилена и полипропилена, вторичная переработка пока не оказывает. По прогнозам, даже к 2030 году на глобальном уровне их доля в переработке не достигнет и десяти процентов, в развитых странах она будет выше, в развивающихся — ниже.Причины понятны: значительная часть полимерной продукции идет не только в упаковку, но и в строительство, трубы и другие сектора с длительным сроком службы. И, конечно, до организации полного раздельного сбора мусора еще очень далеко.Поэтому пока самый яркий пример в переработке бытовых отходов — ПЭТ (полиэтилентерефталат), применяемый для производства бутылок для напитков. Его легче всего собирать, отделять, перерабатывать. И здесь доля перерабатываемой продукции и в мире, и у нас в стране намного выше (в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> — уже на уровне 85%, в ЕС — около 70%).Вторичный ПЭТ — полноценный участник рынка полимеров. Более того, время от времени он <a href="https://blogs.platts.com/2020/01/22/recycled-plastics-consumer-demand-2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">оказывается</a> дороже, чем первичный. Что в том числе связано со взятыми производителями напитков и другой продукции обязательствами по использованию вторичных полимеров в своих производствах. Разумеется, все зависит и от качества вторичного ПЭТ, которое бывает различным. Например, наиболее чистый вторичный продукт можно использовать даже для хранения пищевой продукции. Пока же чаще всего у нас вторичный ПЭТ идет на производство волокна. По понятным причинам меньше ценится вторичный ПЭТ, сделанный из смеси бутылок различных цветов. Поэтому на перспективу ожидается максимальное движение к бесцветным бутылкам там, где это возможно.А что по цифрам у нас? В России ежегодно потребляется около 700 тысяч тонн этого полимера. Большая часть производится внутри страны, еще около 100 тысяч импортируется. В 2018 году производство и потребление вторичного ПЭТ составило приблизительно 150 тысяч тонн (относительно небольшими объемами экспорта и импорта пренебрежем для грубой оценки). То есть перерабатывается уже свыше 20% от общего объема потребления.И вот пример, иллюстрирующий тезис из начала материала. В сентябре в <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкортостане</a> "Полиэф" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Sibur_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Сибур</a>") начал реализацию <a href="https://plastinfo.ru/information/news/46190_2.9.2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">проекта</a> по выпуску ПЭТ-гранулы, при производстве которой будет использовать 34 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. То есть при синтезе первичного ПЭТ станут применять вторичный. В первую очередь в переработку пойдет сырье из близлежащих регионов и, конечно, самого Башкортостана. Сейчас в республике собирается четыре тысячи тонн при потенциале в 20 тысяч тонн сырья для вторичной переработки. Небольшие компании также активны на рынке переработки ПЭТ, правда, речь здесь идет о механическом способе переработки. При отлаженных процессах и логистике экономика переработки оказывается прибыльной без каких-либо дополнительных субсидий. Действительно, уровень цен на первичный чистый полимер — это тысяча долларов за тонну, или восемьдесят рублей за килограмм. Вторичный, который, скажем, нельзя использовать для бутылок с пищевым наполнением, — подешевле. А цена исходного вторсырья раза в три ниже, но с ним приходится хорошо поработать.Это дробление, отмыв, отделение крышек, формирование новых гранул. Важно не допустить попадание примесей и других полимеров, особенно поливинилхлорида, который разрушающе действует на полимер в процессе переработки.И здесь на первое место выходят вопросы качества сырья. Понятно, что рентабельность переработки чистого сырья намного выше, чем грязного, на отмыв которого тратится больше воды (которую, в свою очередь, также нужно потом очистить). Опять же, вопрос чистоты и качества сырья напрямую связан с методом его сбора.Другими словами, намного проще взять чистое, готовое сырье. Но, по данным за 2017 год, до половины сырья для вторичной переработки ПЭТ <a href="https://plastinfo.ru/information/articles/642/" target="_blank" rel="nofollow noopener">поступает</a> путем ручного сбора с полигонов бытовых отходов, на раздельный сбор приходится совсем незначительная часть. С началом реформы в секторе сейчас ситуация должна постепенно смещаться хотя бы в сторону сортировки в соответствующих центрах . Где, кстати, уже выделяются и разные марки полиэтилена (высокого и низкого давления), не говоря уже о стекле — картоне — металле.И конечно, крайне важно участие жителей в раздельном сборе. А здесь остается скепсис. Одна из причин известна: многочисленные зафиксированные случаи, когда мусор из контейнеров для раздельного сбора вновь смешивался с прочим.Тут, правда, следует отметить, что сейчас концепция раздельного сбора поменялась. Раньше (в Московском регионе) стояли отдельно три контейнера ("пластик — стекло — картон") в дополнение к обычному. Сейчас же весь мусор должен сортироваться по принципу двух контейнеров — все вторсырье (металл, пластик, картон, стекло) и смешанные (несортируемые) отходы.Из личных наблюдений, не претендующих на статистику: интерес к старой схеме был выше. Двухконтейнерная схема пока не прижилась, возможно, потому, что баки рядом, никакого разделения в результате нет вообще. При этом непонятно, работают ли стоящие рядом старые контейнеры (для трех типов вторсырья).В результате на небольшой территории, в близости друг от друга действуют сразу три типа сбора отходов: по новому принципу "вторсырье — смешанные отходы", старые три типа контейнеров "картон — стекло — пластик", а сейчас появились и новые цветные два контейнера "пластик — стекло" (к ним, кстати, судя по наблюдениям, интерес выше).Даже если все случаи последующего смешивания раздельно собранных отходов в прошлом, необходима активная информационная поддержка, вплоть до репортажей с маршрутами движения грузовиков с отходами. Доверие и интерес к раздельному сбору остается невысоким, и жителей не так просто мотивировать к сбору без полной уверенности, что это не пустая работа.
https://ria.ru/20200913/obzhorstvo-1577102987.html
https://ria.ru/20200722/1574735503.html
https://ria.ru/20201004/neftegazokhimiya-1578149535.html
https://ria.ru/20201009/gigant-1578884724.html
https://ria.ru/20200929/svalka-1577918827.html
https://ria.ru/20200717/1574434022.html
Нормальная схема с переработкой вторсырья была в СССР. Стеклянная тара, картон сдавались в отдельных пунктах приёма. Схема отлично работала
32
6
россия
республика башкортостан
япония
РИА Новости
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2020
Александр Собко
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Александр Собко
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, новости - экология, сибур, республика башкортостан, евросоюз, япония

Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым

08:00 18.10.2020 (обновлено: 09:38 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СобченкоМир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись? - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Григорий Собченко
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Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Как известно, многие западные нефтегазовые компании сейчас активно инвестируют в сектор возобновляемой энергетики. Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает перспективы их основного бизнеса. Объяснения здесь различные, одна из причин связана с развитием "зеленой" повестки так называемого устойчивого развития. Похожий принцип начинает действовать и в секторе, относящемся к производству пластиков. Компании-производители все чаще одновременно интересуются и вторичной переработкой полимеров. Тем более что здесь все намного очевиднее. Если в сфере экологии, связанной с климатической повесткой, существуют различные мнения о вреде выбросов углекислого газа, то в случае с утилизацией мусора двух мнений быть не может: проблема очевидно существует и в глобальном масштабе, и в нашей стране.
Кроме того, развитие вторичной переработки позволит уменьшить запретительные меры. Ведь они появляются уже сейчас, причем порой и в достаточно радикальном виде. Например, в Англии в целях борьбы с пластиком запретили ватные палочки. В ближайших планах ЕС — и отказ от одноразовой посуды. Конечно, под давлением и пластиковые пакеты. Но здесь не все так просто. Замена их, к примеру, на бумажные, на первый взгляд, отличный шаг. Ведь дополнительные объемы бумаги — это дополнительная вырубка леса, а при производстве расходуются существенные объемы воды.
Девушки в кафе в Гонконге - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 08:00
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Так или иначе, критического влияния на темпы роста спроса двух "главных" полимеров, полиэтилена и полипропилена, вторичная переработка пока не оказывает. По прогнозам, даже к 2030 году на глобальном уровне их доля в переработке не достигнет и десяти процентов, в развитых странах она будет выше, в развивающихся — ниже.
Причины понятны: значительная часть полимерной продукции идет не только в упаковку, но и в строительство, трубы и другие сектора с длительным сроком службы. И, конечно, до организации полного раздельного сбора мусора еще очень далеко.
Поэтому пока самый яркий пример в переработке бытовых отходов — ПЭТ (полиэтилентерефталат), применяемый для производства бутылок для напитков. Его легче всего собирать, отделять, перерабатывать. И здесь доля перерабатываемой продукции и в мире, и у нас в стране намного выше (в Японии — уже на уровне 85%, в ЕС — около 70%).
Вторичный ПЭТ — полноценный участник рынка полимеров. Более того, время от времени он оказывается дороже, чем первичный. Что в том числе связано со взятыми производителями напитков и другой продукции обязательствами по использованию вторичных полимеров в своих производствах. Разумеется, все зависит и от качества вторичного ПЭТ, которое бывает различным. Например, наиболее чистый вторичный продукт можно использовать даже для хранения пищевой продукции. Пока же чаще всего у нас вторичный ПЭТ идет на производство волокна. По понятным причинам меньше ценится вторичный ПЭТ, сделанный из смеси бутылок различных цветов. Поэтому на перспективу ожидается максимальное движение к бесцветным бутылкам там, где это возможно.
Акула - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 17:39
Ученые нашли пластик в кишечнике глубоководных акул
А что по цифрам у нас? В России ежегодно потребляется около 700 тысяч тонн этого полимера. Большая часть производится внутри страны, еще около 100 тысяч импортируется. В 2018 году производство и потребление вторичного ПЭТ составило приблизительно 150 тысяч тонн (относительно небольшими объемами экспорта и импорта пренебрежем для грубой оценки). То есть перерабатывается уже свыше 20% от общего объема потребления.
И вот пример, иллюстрирующий тезис из начала материала. В сентябре в Башкортостане "Полиэф" (входит в "Сибур") начал реализацию проекта по выпуску ПЭТ-гранулы, при производстве которой будет использовать 34 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. То есть при синтезе первичного ПЭТ станут применять вторичный. В первую очередь в переработку пойдет сырье из близлежащих регионов и, конечно, самого Башкортостана. Сейчас в республике собирается четыре тысячи тонн при потенциале в 20 тысяч тонн сырья для вторичной переработки.
Гранулы полипропилена - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 08:00
Россия превратится в полиэтиленоколонку
Небольшие компании также активны на рынке переработки ПЭТ, правда, речь здесь идет о механическом способе переработки. При отлаженных процессах и логистике экономика переработки оказывается прибыльной без каких-либо дополнительных субсидий. Действительно, уровень цен на первичный чистый полимер — это тысяча долларов за тонну, или восемьдесят рублей за килограмм. Вторичный, который, скажем, нельзя использовать для бутылок с пищевым наполнением, — подешевле. А цена исходного вторсырья раза в три ниже, но с ним приходится хорошо поработать.
Это дробление, отмыв, отделение крышек, формирование новых гранул. Важно не допустить попадание примесей и других полимеров, особенно поливинилхлорида, который разрушающе действует на полимер в процессе переработки.
И здесь на первое место выходят вопросы качества сырья. Понятно, что рентабельность переработки чистого сырья намного выше, чем грязного, на отмыв которого тратится больше воды (которую, в свою очередь, также нужно потом очистить). Опять же, вопрос чистоты и качества сырья напрямую связан с методом его сбора.
Рабочие на АЭС Чанцзян - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 08:00
Китай решил стать зеленым атомным гигантом
Другими словами, намного проще взять чистое, готовое сырье. Но, по данным за 2017 год, до половины сырья для вторичной переработки ПЭТ поступает путем ручного сбора с полигонов бытовых отходов, на раздельный сбор приходится совсем незначительная часть. С началом реформы в секторе сейчас ситуация должна постепенно смещаться хотя бы в сторону сортировки в соответствующих центрах . Где, кстати, уже выделяются и разные марки полиэтилена (высокого и низкого давления), не говоря уже о стекле — картоне — металле.
И конечно, крайне важно участие жителей в раздельном сборе. А здесь остается скепсис. Одна из причин известна: многочисленные зафиксированные случаи, когда мусор из контейнеров для раздельного сбора вновь смешивался с прочим.
Тут, правда, следует отметить, что сейчас концепция раздельного сбора поменялась. Раньше (в Московском регионе) стояли отдельно три контейнера ("пластик — стекло — картон") в дополнение к обычному. Сейчас же весь мусор должен сортироваться по принципу двух контейнеров — все вторсырье (металл, пластик, картон, стекло) и смешанные (несортируемые) отходы.
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 00:26
Счетная палата оценила ситуацию с мусором в России
Из личных наблюдений, не претендующих на статистику: интерес к старой схеме был выше. Двухконтейнерная схема пока не прижилась, возможно, потому, что баки рядом, никакого разделения в результате нет вообще. При этом непонятно, работают ли стоящие рядом старые контейнеры (для трех типов вторсырья).
В результате на небольшой территории, в близости друг от друга действуют сразу три типа сбора отходов: по новому принципу "вторсырье — смешанные отходы", старые три типа контейнеров "картон — стекло — пластик", а сейчас появились и новые цветные два контейнера "пластик — стекло" (к ним, кстати, судя по наблюдениям, интерес выше).
Даже если все случаи последующего смешивания раздельно собранных отходов в прошлом, необходима активная информационная поддержка, вплоть до репортажей с маршрутами движения грузовиков с отходами. Доверие и интерес к раздельному сбору остается невысоким, и жителей не так просто мотивировать к сбору без полной уверенности, что это не пустая работа.
Автомобиль на водородной заправке в Париже - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 08:00
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
 
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