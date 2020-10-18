https://ria.ru/20201018/pensiya-1580353915.html

В Союзе пенсионеров оценили новые правила получения выплат

Новые правила получения пенсий не содержат принципиальных изменений, поскольку раньше банки и Пенсионный фонд и так подстраивались под россиян, считает... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T14:30

2020-10-18T14:30

2020-10-18T16:22

валерий рязанский

союз пенсионеров россии

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. Новые правила получения пенсий не содержат принципиальных изменений, поскольку раньше банки и Пенсионный фонд и так подстраивались под россиян, считает председатель президиума <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_pensionerov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Союза пенсионеров России</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.С 18 октября пожилые граждане, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки.По словам Рязанского, в нововведениях нет "ни сенсации, ни трагедии".Как напомнили в Минтруде, пенсионеры могут сами выбрать способ получения выплат. При этом в ведомстве посоветовали пожилым гражданам завести банковскую карту, на которую пенсия обычно приходит раньше, чем в отделение почты. Чтобы поменять способ доставки, необходимо уведомить Пенсионный фонд с помощью письменного заявления в его территориальный орган или электронного запроса через личный кабинет на портале госуслуг.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pensiya-1578775932.html

Иван Фурлысов Правила хороши. А что с размером? 36

Алексей Смирнов флудильщики тут как тут 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, союз пенсионеров россии, общество