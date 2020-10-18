https://ria.ru/20201018/pensiya-1580353915.html
В Союзе пенсионеров оценили новые правила получения выплат
Новые правила получения пенсий не содержат принципиальных изменений, поскольку раньше банки и Пенсионный фонд и так подстраивались под россиян, считает... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T14:30
2020-10-18T14:30
2020-10-18T16:22
валерий рязанский
союз пенсионеров россии
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. Новые правила получения пенсий не содержат принципиальных изменений, поскольку раньше банки и Пенсионный фонд и так подстраивались под россиян, считает председатель президиума <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_pensionerov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Союза пенсионеров России</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.С 18 октября пожилые граждане, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки.По словам Рязанского, в нововведениях нет "ни сенсации, ни трагедии".Как напомнили в Минтруде, пенсионеры могут сами выбрать способ получения выплат. При этом в ведомстве посоветовали пожилым гражданам завести банковскую карту, на которую пенсия обычно приходит раньше, чем в отделение почты. Чтобы поменять способ доставки, необходимо уведомить Пенсионный фонд с помощью письменного заявления в его территориальный орган или электронного запроса через личный кабинет на портале госуслуг.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pensiya-1578775932.html
Иван Фурлысов
Правила хороши. А что с размером?
36
Алексей Смирнов
флудильщики тут как тут
16
7
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий рязанский, союз пенсионеров россии, общество
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости
. Новые правила получения пенсий не содержат принципиальных изменений, поскольку раньше банки и Пенсионный фонд и так подстраивались под россиян, считает председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский
.
С 18 октября пожилые граждане, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки.
По словам Рязанского, в нововведениях нет "ни сенсации, ни трагедии".
"У каждого региона свои традиция, даты, выплаты. Я не вижу в этом ничего принципиального. В течение календарного месяца все равно получишь пенсию, которая тебе положена", — сказал он в комментарии "360".
Как напомнили в Минтруде, пенсионеры могут сами выбрать способ получения выплат. При этом в ведомстве посоветовали пожилым гражданам завести банковскую карту, на которую пенсия обычно приходит раньше, чем в отделение почты. Чтобы поменять способ доставки, необходимо уведомить Пенсионный фонд с помощью письменного заявления в его территориальный орган или электронного запроса через личный кабинет на портале госуслуг.