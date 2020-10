https://ria.ru/20201018/ostrov-paskhi-1580128464.html

Загадка острова Пасхи. Кто на самом деле построил каменных истуканов

Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле. Кто и зачем поставил там множество гигантских статуй, из-за чего погибла древняя цивилизация, причем... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Paskha/" target="_blank" data-auto="true">Остров Пасхи</a> — одно из самых загадочных мест на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>. Кто и зачем поставил там множество гигантских статуй, из-за чего погибла древняя цивилизация, причем столь внезапно, что многие изваяния так и остались незавершенными, — на этот счет есть разные гипотезы. Новые научные методы помогли внести некоторую ясность. Только за последний год опубликовано несколько новых работ, приоткрывающих тайны Рапа-Нуи, как еще называют остров.Откуда родом рапануйцыНекоторые ученые полагают, что в 800-900-х годах нашей эры остров Пасхи уже был заселен — об этом свидетельствуют обгоревшие пни того времени. Заселить его могли и раньше, но подтверждений этому пока нет. Ясно лишь, что к 1200 году остров уже точно был освоен.О том, откуда прибыли люди, ученые спорили. Большинство указывали на другие острова Восточной Полинезии. Местный язык относится к малайско-полинезийской ветви и близок к тонганскому, таитянскому и гавайскому. По другой гипотезе, предки рапануйцев приплыли из <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америки</a>. Так считал, например, знаменитый норвежский исследователь и писатель Тур Хейердал. Чтобы подтвердить это, в 1947 году он вместе с товарищами доплыл на плоту "Кон-Тики" от берегов <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> до атолла Рароиа в архипелаге Туамоту, преодолев 6980 километров.В пользу южноамериканской версии — и характерная инкская кладка ряда сооружений на Рапа-Нуи, и культ человека-птицы. К тому же когда в 1722 году на острове появились первые европейцы, здесь уже активно возделывали сладкий картофель и бутылочную тыкву — сельскохозяйственные культуры, известные тогда только в Южной Америке.Но откуда бы ни прибыли первые поселенцы, им пришлось проделать длинный путь. Остров Пасхи — один из самых удаленных и труднодоступных на планете: 3514 километров до Южной Америки на востоке и 2075 километров до ближайшего обитаемого острова Питкэрн на западе. Местная легенда гласит, что люди приплыли сюда на двух огромных пирогах вместе с семьями и домашним скотом.Генетика дает ответРасшифровки ДНК из захоронений доевропейского периода, <a href="http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)31194-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">выполненные</a> в 2017-м, никаких признаков прямого смешения с южноамериканскими народами в генах коренных жителей не продемонстрировали. В то же время ученые не выявили и "чистой линии" островитян. Исследователи пишут, что с генетической точки зрения самые первые рапануйцы были потомками смешанных браков различных народов Полинезии, Океании, а возможно, и Южной Америки. В новой <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2487-2" target="_blank" rel="nofollow noopener">работе</a> специалисты Медицинской школы <a href="http://ria.ru/organization_Stehnfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Стэнфордского университета</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Института биомедицинских наук Чилийского университета вместе с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> изучили ДНК 807 человек, принадлежащих к 15 различным группам американских индейцев и 17 островным сообществам Полинезии. Составили схему генетических связей между Полинезией и Южной Америкой, охватывающую 32 поколения.Выяснилось, что полинезийцы все же пересекались с древними народами Южной Америки, но произошло это всего однажды, примерно 800 лет назад, предположительно, на Маркизских островах, где оказались представители народа зену, жившего на территории современной <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a>.Кто прибыли туда первыми, неизвестно. Если индейцы, то Тур Хейердал был отчасти прав. Только заселение началось не с Рапа-Нуи, а с Маркизских островов. И это вполне логично. Хотя они дальше от континента, чем остров Пасхи, добраться до них проще благодаря попутным пассатам и океанским течениям.Позднее, в XIII веке, потомки смешанной линии полинезийцев и индейцев расселились по архипелагу Туамоту, а в XIV веке достигли острова Пасхи, на котором в это время уже жили "чистые" полинезийцы, считают ученые.Не исключено, что рапануйцы могли сами плавать к берегам Южной Америки как до прихода представителей смешанной линии, так и после. Этим, по мнению ученых, и объясняется то, что на острове нашли артефакты и сельскохозяйственные культуры южноамериканского происхождения.Миграция из <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> в Полинезию началась примерно три тысячи лет назад. Веками предки нынешних обитателей островов <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> осваивали новые земли, пока не достигли таких удаленных уголков, как <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайи</a>, Маркизские острова и остров Пасхи. Продолжив движение на восток, они легко могли проплыть еще несколько тысяч километров и достичь Южной Америки.Кто и когда создал статуиГлавная загадка острова Пасхи — кто автор монументальных каменных изваяний моаи. Достоверно определить их возраст пока невозможно. Считается, что их начали создавать не ранее 1000 года нашей эры, а к началу XVII века прекратили, причем многие незавершенные статуи так и остались в каменоломне. По ним сегодня историки изучают мегалитические технологии.Всего за шесть веков сделали около 800 статуй. Более 230 установлены на каменных ритуальных платформах аху в прибрежной зоне острова, почти 400 не завершены, среди них одна гигантская — высотой 21 метр и весом более 200 тонн.Когда сюда прибыли европейцы, население острова не превышало трех тысяч человек. Вряд ли столь небольшая община туземцев, находящихся на весьма примитивном уровне развития, могла построить сотни гигантских статуй и платформ для них.Предположили, что в древности на острове Пасхи была цивилизация с развитой социальной структурой и сложными религиозными культами. А потом исчезла. Сохранились только статуи.Выдвигали самые разные гипотезы причин гибели цивилизации Рапа-Нуи. Главные — экологическая катастрофа, вызванная хищническим истреблением лесов, и военный конфликт, в котором враждующие племена перебили друг друга. Более экзотические — чрезмерное увлечение изваяниями в ущерб хозяйственной деятельности, активность крыс, уничтоживших все семена растений. Есть и другие.Американские антропологи во главе с Робертом ди Наполи из Орегонского университета собрали все радиоуглеродные анализы, по которым можно косвенно оценить дату начала и окончания изготовления статуй, подкрепили их этноисторическими свидетельствами и данными архитектурной стратиграфии и обработали с помощью методов байесовской статистики. Результаты <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440320300182" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> в апреле этого года в журнале Journal of Archaeological Science.Оказалось, что строительство культовых монументов продолжалось намного дольше, чем считалось, — вплоть до 1750-х годов. Когда прибыли европейцы, островитяне еще активно возводили новые платформы. Об этом упоминают хроники голландских, испанских и английских мореплавателей.Значит, не было никакого коллапса в начале XVII века. Не нашли и признаков племенной розни. Наоборот, все статуи изготавливались в одной каменоломне посредством общих орудий труда.Изучив 11 платформ аху, исследователи установили, что все они сделаны по одному принципу. Это говорит о культурной и технологической преемственности, сохранявшейся на острове веками, что никак не увязывается с гипотезой внезапного краха. Климатическая гипотезаЦивилизация острова Пасхи пришла в упадок из-за климатических изменений, считают ученые из <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> и Норвегии, недавно <a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.0662" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовавшие</a> статью в журнале <a href="http://ria.ru/organization_Proceedings_of_the_Royal_Society_B/" target="_blank" data-auto="true">Proceedings of the Royal Society B</a>.Авторы работы — 11 экспертов в области экологии, истории и археологии — применили междисциплинарный подход, основанный на палеоклиматических реконструкциях. Это позволило понять причинно-следственные связи природных и социальных событий на острове.То, что до прихода европейцев островитяне жили в единстве с природой, а европейцы все разрушили — миф. Ситуация там никогда не была идиллической. На маленьком и удаленном острове в центре Тихого океана небольшая изолированная популяция постоянно боролась за выживание. Численность ее то уменьшалась, то увеличивалась в зависимости от природных условий.Дело в том, что на этот район сильно влияет Южная осцилляция — долгосрочное метеорологическое явление, выражающееся в периодических колебаниях температуры поверхности Тихого океана в его восточной тропической части. Теплая фаза осцилляции известна как Эль-Ниньо, а холодная — Ла-Нинья.Исследование показало, что сокращение населения, как правило, совпадало с холодной фазой, когда количество осадков было минимальным. Это приводило к неурожаям и голоду. Палеоботанические данные указывают на то, что остров покрывала обильная растительность. Однако со временем расчистка земель под сельскохозяйственные угодья уничтожила леса и это усугубило и без того тяжелую экологическую ситуацию.По мнению исследователей, жители Рапа-Нуи пережили по крайней мере три социальных кризиса. Первый, в 1450-1550 годах, очевидно, был связан с климатическими изменениями. В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> на это время приходится столетнее похолодание, известное как Малый ледниковый период. Еще один упадок случился между прибытием первых европейцев и серединой 1770-х годов. Причина неизвестна. Третий кризис — в XIX веке из-за распространения эпидемических болезней и работорговли.В любом случае в популяционной истории островитян признаков одной отчетливо выраженной социальной катастрофы не обнаружили. Численность населения менялась плавно, достигая в лучшие времена десяти-пятнадцати тысяч, а в худшие уменьшаясь до двух-трех.

