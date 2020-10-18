https://ria.ru/20201018/oppozitsiya-1580382031.html

В Минске завершилась несанкционированная акция оппозиции

Многотысячный протестный марш, который проходил в воскресенье в Минске, завершился, его участники постепенно расходятся по домам, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:58

2020-10-18T18:58

2020-10-18T18:58

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Многотысячный протестный марш, который проходил в воскресенье в Минске, завершился, его участники постепенно расходятся по домам, передает корреспондент РИА Новости.К настоящему моменту число участников несанкционированной акции сократилось до нескольких сотен. Протестующие, достигнув конца проспекта <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Rokossovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Рокоссовского</a>, начали рассеиваться: группами по несколько десятков человек они направились в свои микрорайоны.Все станции метро, ранее временно приостановившие работу из-за шествия сторонников белорусской оппозиции, вновь открылись. Мобильный интернет спустя четыре часа "тишины" восстановил работу в полном объеме. Качество мобильной связи также нормализовалось.Многотысячная толпа протестующих около 14.00 (время совпадает с московским) воскресенья двинулась в сторону Минской кольцевой дороги мимо крупных столичных заводов, чей персонал оппозиция ранее призвала к началу забастовок. В районе пересечения Партизанского проспекта и улицы Куляшова толпа подошла вплотную к усиленному кордону бойцов ОМОН и внутренних войск. После задержания одного из демонстрантов остальные протестующие развернулись и направились обратно к центру Минска.В районе универмага "Беларусь" между протестующими и силовиками произошла стычка. В ГУВД сообщили РИА Новости, что правоохранители сделали предупредительные выстрелы резиновыми пулями в воздух после того, как протестующие начали бросать камни в их транспорт. После этого инцидента часть протестующих постепенно покинула шествие, остальные продолжили движение по проспекту Рокоссовского.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Нефертити Васильевна Фишман Вот так и надо... С самого начала нужно выбрать в среде протестующих объект покрупнее, чтобы все видели, отколошматить его, вот тогда все мирно начинают расходиться... 23

Арсений Новиков Не в бровь а в глаз..... 12

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире