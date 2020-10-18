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https://ria.ru/20201018/moshennichestvo-1580373034.html
Раскрыта новая схема мошенничества
Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей "Лаборатории... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:41
2020-10-18T17:41
лаборатория касперского
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение, сообщают <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a> со ссылкой на представителей "Лаборатории Касперского".Отмечается, что злоумышленники обещают интернет-пользователю ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от "крупной компании". Нередко мошенники ссылаются на известных персон, которые якобы рекламируют данного производителя.После того, как человек прошел опрос, ему сообщается, что для получения денег требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей в качестве&nbsp; комиссионных или закрепительного платежа. После получения денег злоумышленники прекращают общение.По данным специалистов компании, с января по август текущего года в Сети действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов. Эксперты предупреждают, что при такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег, но и раскрыть преступникам данные о своей банковской карте.
https://ria.ru/20201016/moshennichestvo-1580049111.html
"...требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей" Хоспади. Да как же уже достали и вы, и ваши експерты. Что здесь то нового когда "требуют перевести"? У меня уже слово експерт, ассоциируется с самым плохим матерным словом.
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РИА Новости
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60
лаборатория касперского, общество

Раскрыта новая схема мошенничества

17:41 18.10.2020
 
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
CC0 / TBIT /
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей "Лаборатории Касперского".
Отмечается, что злоумышленники обещают интернет-пользователю ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от "крупной компании". Нередко мошенники ссылаются на известных персон, которые якобы рекламируют данного производителя.
После того, как человек прошел опрос, ему сообщается, что для получения денег требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей в качестве  комиссионных или закрепительного платежа. После получения денег злоумышленники прекращают общение.
По данным специалистов компании, с января по август текущего года в Сети действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов. Эксперты предупреждают, что при такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег, но и раскрыть преступникам данные о своей банковской карте.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 05:01
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
 
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Лаборатория КасперскогоОбщество
 
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