Операторы объяснили проблемы с интернетом в Минске
15:12 18.10.2020 (обновлено: 15:22 18.10.2020)
"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", - сообщила компания в Twitter.
В свою очередь оператор A1 также подтвердил ограничение в предоставлении услуги. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 18 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Ранее днем в воскресенье в Минске начались проблемы с мобильным доступом в интернет - они наблюдаются в различных районах города, включая центр белорусской столицы. Традиционно проблемы с мобильным интернетом в Минске наблюдаются в воскресенье, когда оппозиция проводит масштабные акции протеста.
Днем в это воскресенье белорусская оппозиция намерена собраться в центре Минска, чтобы провести не санкционированное властями шествие. В белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города минуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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