https://ria.ru/20201018/minsk-1580357140.html

Операторы объяснили проблемы с интернетом в Минске

Белорусский оператор МТС подтвердил, что в Минске ограничен доступ к сети интернет в рамках мероприятий, проводимых госорганами страны "по обеспечению... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:12

2020-10-18T15:12

2020-10-18T15:22

протесты в белоруссии

а1

александр лукашенко

мтс

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Белорусский оператор <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> подтвердил, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> ограничен доступ к сети интернет в рамках мероприятий, проводимых госорганами страны "по обеспечению национальной безопасности", оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a> также заявил об ограничениях доступа в связи с распоряжением властей."Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", - сообщила компания в<a href="https://twitter.com/by_mts/status/1317782999661006849" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Twitter</a>.В свою очередь оператор A1 также подтвердил ограничение в предоставлении услуги. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 18 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в<a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1317787202680651778" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Twitter</a>.Ранее днем в воскресенье в Минске начались проблемы с мобильным доступом в интернет - они наблюдаются в различных районах города, включая центр белорусской столицы. Традиционно проблемы с мобильным интернетом в Минске наблюдаются в воскресенье, когда оппозиция проводит масштабные акции протеста.Днем в это воскресенье белорусская оппозиция намерена собраться в центре Минска, чтобы провести не санкционированное властями шествие. В белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города минуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201018/minsk-1580356656.html

https://ria.ru/20201005/siloviki-1578290477.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире