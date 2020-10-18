https://ria.ru/20201018/lakhudra-1580383958.html
Онищенко назвал помощницу Трампа лахудрой
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил службу безопасности президента США Дональда Трампа в безалаберности. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T19:14
2020-10-18T19:14
2020-10-18T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хоуп хикс
дональд трамп
госдума рф
геннадий онищенко
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> обвинил службу безопасности президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в безалаберности. В беседе с <a href="https://www.ntv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> Онищенко допустил, что пока помощница американского лидера <a href="http://ria.ru/person_KHoup_KHiks/" target="_blank" data-auto="true">Хоуп Хикс</a> не заболела COVID-19, в Белом доме никого не проверяли на коронавирус — ни сотрудников, ни посетителей. По мнению Онищенко, охрана Трампа плохо организована, а в службе безопасности просто не понимали угрозы вируса — президент входит в группу риска, ему 74 года, у него лишний вес и проблемы со здоровьем. "Бегали с бронежилетами, возили на бронированном авто, да хоть в три раза увеличь броню на его танке, на котором он ездит. Вирус, он проник!" — сказал парламентарий. Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Его госпитализировали на несколько дней. Вскоре президент вернулся в Белый дом и продолжил участвовать в предвыборной кампании.
https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html
Lena Pusskaia
Юмор у нас 👍🤭 То Лавров зажжет, теперь и Онищенко подтянулся! ✌️
86
дмитрий дмитрий
Мне кажется америкосы не обидятся, так как перевода этого слова попросту наверное не существует)))
74
17
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, хоуп хикс, дональд трамп, госдума рф, геннадий онищенко, сша, в мире