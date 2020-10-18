https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580390793.html

Глава Калмыкии взял под личный контроль ситуацию с гибелью рыбы

Глава Калмыкии Бату Хасиков взял под личный контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Аршань-Зельменьском водохранилище. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T20:16

2020-10-18T20:16

2020-10-18T20:16

бату хасиков

следственный комитет россии (ск рф)

республика калмыкия

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank">Калмыкии</a> <a href="http://ria.ru/person_Batu_KHasikov/" target="_blank" data-auto="true">Бату Хасиков</a> взял под личный контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Аршань-Зельменьском водохранилище.Ранее один из пользователей Instagram опубликовал видео водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы. Закадровый голос говорит, что видео снято на водохранилище Аршань-Зельмень. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> начал проверку опубликованной информации. По данным прокуратуры республики, предварительно, массовая гибель рыбы произошла из-за критического снижения уровня воды в водоеме."Взял данный вопрос на личный контроль. Результаты исследований и проверок должны быть предоставлены в ближайшее время", - сообщил Хасиков в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/p/CGffsvbI7u2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он отметил в сообщении, что из водохранилища отобраны пробы воды для анализов, также проводится проверка соседних водоемов.

https://ria.ru/20201008/ryba-1578751268.html

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республика калмыкия

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Кадры массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии Массовая гибель рыбы в водохранилище Аршань-Зельмень в Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме. 2020-10-18T20:16 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бату хасиков, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия