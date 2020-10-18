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https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580369569.html
В Калмыкии назвали причину гибели рыбы в водохранилище
Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:14
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следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Массовая гибель рыбы в водохранилище <a href="https://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank">Калмыкии</a> произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.Ранее один из пользователей Instagram опубликовал видео водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы. Закадровый голос говорит, что видео снято на водохранилище Аршань-Зельмень. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> начал проверку опубликованной информации.По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод."По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - сказал представитель ведомства.Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html
6
республика калмыкия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии
Массовая гибель рыбы в водохранилище Аршань-Зельмень в Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме.
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следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия

В Калмыкии назвали причину гибели рыбы в водохранилище

17:14 18.10.2020 (обновлено: 18:36 18.10.2020)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.
Ранее один из пользователей Instagram опубликовал видео водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы. Закадровый голос говорит, что видео снято на водохранилище Аршань-Зельмень. СК начал проверку опубликованной информации.
По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод.
"По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - сказал представитель ведомства.
Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияПроисшествия
 
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