https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580369569.html

В Калмыкии назвали причину гибели рыбы в водохранилище

Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T17:14

2020-10-18T17:14

2020-10-18T18:36

следственный комитет россии (ск рф)

республика калмыкия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580378626_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_fabe6dbf811b27bd961e892a33e77bb9.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Массовая гибель рыбы в водохранилище <a href="https://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank">Калмыкии</a> произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.Ранее один из пользователей Instagram опубликовал видео водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы. Закадровый голос говорит, что видео снято на водохранилище Аршань-Зельмень. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> начал проверку опубликованной информации.По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод."По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - сказал представитель ведомства.Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html

6

республика калмыкия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии Массовая гибель рыбы в водохранилище Аршань-Зельмень в Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме. 2020-10-18T17:14 true PT0M51S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия