https://ria.ru/20201018/belorussiya-1580401889.html

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T23:39

2020-10-18T23:39

2020-10-18T23:39

протесты в белоруссии

белсат

александр лукашенко

витебск

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье.В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 194 фамилии. Большинство были задержаны на акции в Минске. Вместе с тем, по информации правозащитников, задержанные были также в <a href="http://ria.ru/location_Svetlogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Светлогорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, Новогрудке.В пресс-службе минской милиции РИА Новости ранее сообщили, что проведены задержания участников несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.По информации "Весны" в воскресенье также были задержаны четыре журналиста: сотрудник издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров (доставлен в РУВД Октябрьского района Минска), внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец, фотограф интернет-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель (задержаны в Бресте на 72 часа), работающий для польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Алесь Любенчук (доставлен в РУВД Заводского района Минска, составлен административный протокол за неподчинение требованиям милиции).После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/belorussiya-1580391722.html

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Кадры задержания участников студенческого марша в Минске Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова. 2020-10-18T23:39 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белсат, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире