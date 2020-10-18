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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201018/belorussiya-1580401889.html
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T23:39
2020-10-18T23:39
протесты в белоруссии
белсат
александр лукашенко
витебск
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье.В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 194 фамилии. Большинство были задержаны на акции в Минске. Вместе с тем, по информации правозащитников, задержанные были также в <a href="http://ria.ru/location_Svetlogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Светлогорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, Новогрудке.В пресс-службе минской милиции РИА Новости ранее сообщили, что проведены задержания участников несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.По информации "Весны" в воскресенье также были задержаны четыре журналиста: сотрудник издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров (доставлен в РУВД Октябрьского района Минска), внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец, фотограф интернет-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель (задержаны в Бресте на 72 часа), работающий для польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Алесь Любенчук (доставлен в РУВД Заводского района Минска, составлен административный протокол за неподчинение требованиям милиции).После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/belorussiya-1580391722.html
витебск
минск
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Кадры задержания участников студенческого марша в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова.
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белсат, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

23:39 18.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участника несанкционированной акции протеста "Партизанский марш" на улице в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участника несанкционированной акции протеста Партизанский марш на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в Белоруссии в воскресенье.
В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.
Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 194 фамилии. Большинство были задержаны на акции в Минске. Вместе с тем, по информации правозащитников, задержанные были также в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке.
В пресс-службе минской милиции РИА Новости ранее сообщили, что проведены задержания участников несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.
По информации "Весны" в воскресенье также были задержаны четыре журналиста: сотрудник издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров (доставлен в РУВД Октябрьского района Минска), внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец, фотограф интернет-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель (задержаны в Бресте на 72 часа), работающий для польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук (доставлен в РУВД Заводского района Минска, составлен административный протокол за неподчинение требованиям милиции).
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 20:28
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Протесты в БелоруссииБелсатАлександр ЛукашенкоВитебскМинскБелоруссияВ мире
 
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