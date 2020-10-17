https://ria.ru/20201017/zavorotnyuk-1580316101.html

Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T23:12

2020-10-17T23:12

2020-10-17T23:12

здоровье

андрей малахов

анастасия заворотнюк

николай басков

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости</strong>. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">"Россия 1"</a>, что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.Выпуск передачи был посвящен дню рождения <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Баскова</a>. Малахов заявил, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить певца. Басков выразил поддержку актрисе, борющейся с тяжелой болезнью.Информация о болезни артистки появилась в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностирован рак мозга, однако родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев. Позже они подтвердили, что актриса проходит лечение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/zavorotnyuk-1579485032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, андрей малахов, анастасия заворотнюк, николай басков