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Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T23:12
2020-10-17T23:12
здоровье
андрей малахов
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости</strong>. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">"Россия 1"</a>, что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.Выпуск передачи был посвящен дню рождения <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Баскова</a>. Малахов заявил, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить певца. Басков выразил поддержку актрисе, борющейся с тяжелой болезнью.Информация о болезни артистки появилась в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностирован рак мозга, однако родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев. Позже они подтвердили, что актриса проходит лечение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/zavorotnyuk-1579485032.html
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РИА Новости
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здоровье, андрей малахов, анастасия заворотнюк, николай басков

Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

23:12 17.10.2020
 
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Анна Сергеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.
Выпуск передачи был посвящен дню рождения Николая Баскова. Малахов заявил, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить певца.
Басков выразил поддержку актрисе, борющейся с тяжелой болезнью.
"Для меня это было большим ударом, когда все это началось. Я это понимаю как никто, потому что я проходил это с близким человеком. Я хочу Насте сказать, что она нам нужна", - сказал Басков.
Информация о болезни артистки появилась в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностирован рак мозга, однако родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев. Позже они подтвердили, что актриса проходит лечение.
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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ЗдоровьеАндрей МалаховАнастасия ЗаворотнюкНиколай Басков
 
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