https://ria.ru/20201017/zaderzhanie-1580312537.html

В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке

Мужчины, распивавшие спиртные напитки на детской площадке в Москве и напавшие на полицейского, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T21:43

2020-10-17T21:43

2020-10-17T21:43

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Мужчины, распивавшие спиртные напитки на детской площадке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и напавшие на полицейского, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, 15 октября 2020 года мужчины находились на детской площадке во дворе дома по Филевской улице и нарушали общественный правопорядок. Они пили, на требования правоохранителей не реагировали, а при задержании оказали активное сопротивление. Один из правонарушителей применил к полицейскому физическую силу."Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений... применение насилия в отношении представителя власти... оскорбление представителя власти... В настоящее время с фигурантами проведены необходимые следственные действия, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201002/kriminal-1578089469.html

Нефертити Васильевна Фишман Какой жуткий заголовок для этой статьи, как будто злобные мужчины напали на полицейских, когда они играли в куличики на детской площадке. :-О 18

Егор Панкратов Расстрел. 16

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия