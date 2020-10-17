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https://ria.ru/20201017/zaderzhanie-1580312537.html
В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Мужчины, распивавшие спиртные напитки на детской площадке в Москве и напавшие на полицейского, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:43
2020-10-17T21:43
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Мужчины, распивавшие спиртные напитки на детской площадке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и напавшие на полицейского, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, 15 октября 2020 года мужчины находились на детской площадке во дворе дома по Филевской улице и нарушали общественный правопорядок. Они пили, на требования правоохранителей не реагировали, а при задержании оказали активное сопротивление. Один из правонарушителей применил к полицейскому физическую силу."Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений... применение насилия в отношении представителя власти... оскорбление представителя власти... В настоящее время с фигурантами проведены необходимые следственные действия, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201002/kriminal-1578089469.html
Какой жуткий заголовок для этой статьи, как будто злобные мужчины напали на полицейских, когда они играли в куличики на детской площадке. :-О
18
Расстрел.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке

21:43 17.10.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мужчины, распивавшие спиртные напитки на детской площадке в Москве и напавшие на полицейского, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
По данным следствия, 15 октября 2020 года мужчины находились на детской площадке во дворе дома по Филевской улице и нарушали общественный правопорядок. Они пили, на требования правоохранителей не реагировали, а при задержании оказали активное сопротивление. Один из правонарушителей применил к полицейскому физическую силу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений... применение насилия в отношении представителя власти... оскорбление представителя власти... В настоящее время с фигурантами проведены необходимые следственные действия, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
 
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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