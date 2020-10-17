https://ria.ru/20201017/uspenskaya-1580295806.html

"Не узнать": новое фото Успенской встревожило поклонников

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T18:55

2020-10-17T18:55

2020-10-17T18:55

шоубиз

шоу-бизнес

любовь успенская

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любовь Успенская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует в черном коротком платье. Успенская сделала неяркий макияж и собрала волосы в косу. “Только что закончили съемку. Невероятные эмоции и впечатления! Безумно хочу поделиться с вами, друзья. Очень жаль, но пока не могу”, - написала она.Многие подписчики похвалили внешний вид певицы и написали ей теплые слова, однако нашлись и те, кто обругал ее за фотошоп.“FaceTune по полной”, - прокомментировала lena.vereshchak.90. “Столько лет!!!! Где морщинки, которые должны быть по природе?” - спросила yakuba__irina.“Фотошоп никто не отменял”, - ответил ей lovelovelylove2020.“Под слоем гримма, смой и будет ужас”, - добавил zloyvalery.“Неповторимый голос и отталкивающая внешность! Бывает же так!” - посетовала tamara_3031.“Очень много фотошопа и фильтров. Не узнала прям”, - сообщила 8375.alina.

https://ria.ru/20200923/pesnya-1577639615.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, любовь успенская