Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201017/uspenskaya-1580295806.html
"Не узнать": новое фото Успенской встревожило поклонников
Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T18:55
2020-10-17T18:55
шоубиз
шоу-бизнес
любовь успенская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_0:0:3239:1822_1400x0_80_0_0_ed64d79124d27b89eb8df523aff71c94.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любовь Успенская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует в черном коротком платье. Успенская сделала неяркий макияж и собрала волосы в косу. “Только что закончили съемку. Невероятные эмоции и впечатления! Безумно хочу поделиться с вами, друзья. Очень жаль, но пока не могу”, - написала она.Многие подписчики похвалили внешний вид певицы и написали ей теплые слова, однако нашлись и те, кто обругал ее за фотошоп.“FaceTune по полной”, - прокомментировала lena.vereshchak.90. “Столько лет!!!! Где морщинки, которые должны быть по природе?” - спросила yakuba__irina.“Фотошоп никто не отменял”, - ответил ей lovelovelylove2020.“Под слоем гримма, смой и будет ужас”, - добавил zloyvalery.“Неповторимый голос и отталкивающая внешность! Бывает же так!” - посетовала tamara_3031.“Очень много фотошопа и фильтров. Не узнала прям”, - сообщила 8375.alina.
https://ria.ru/20200923/pesnya-1577639615.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_369:0:3100:2048_1400x0_80_0_0_255275361f9c45a5a4de92518db0e09b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, любовь успенская

"Не узнать": новое фото Успенской встревожило поклонников

18:55 17.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.
На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует в черном коротком платье. Успенская сделала неяркий макияж и собрала волосы в косу. “Только что закончили съемку. Невероятные эмоции и впечатления! Безумно хочу поделиться с вами, друзья. Очень жаль, но пока не могу”, - написала она.
Многие подписчики похвалили внешний вид певицы и написали ей теплые слова, однако нашлись и те, кто обругал ее за фотошоп.
“FaceTune по полной”, - прокомментировала lena.vereshchak.90.
“Столько лет!!!! Где морщинки, которые должны быть по природе?” - спросила yakuba__irina.
“Фотошоп никто не отменял”, - ответил ей lovelovelylove2020.
“Под слоем гримма, смой и будет ужас”, - добавил zloyvalery.
“Неповторимый голос и отталкивающая внешность! Бывает же так!” - посетовала tamara_3031.
“Очень много фотошопа и фильтров. Не узнала прям”, - сообщила 8375.alina.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 10:51Культура
Захарова написала текст новой песни Успенской
 
Обсудить0
ШоубизШоу-бизнесЛюбовь Успенская
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния