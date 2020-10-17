https://ria.ru/20201017/uspenskaya-1580295806.html
"Не узнать": новое фото Успенской встревожило поклонников
Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T18:55
2020-10-17T18:55
2020-10-17T18:55
шоубиз
шоу-бизнес
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любовь Успенская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует в черном коротком платье. Успенская сделала неяркий макияж и собрала волосы в косу. “Только что закончили съемку. Невероятные эмоции и впечатления! Безумно хочу поделиться с вами, друзья. Очень жаль, но пока не могу”, - написала она.Многие подписчики похвалили внешний вид певицы и написали ей теплые слова, однако нашлись и те, кто обругал ее за фотошоп.“FaceTune по полной”, - прокомментировала lena.vereshchak.90. “Столько лет!!!! Где морщинки, которые должны быть по природе?” - спросила yakuba__irina.“Фотошоп никто не отменял”, - ответил ей lovelovelylove2020.“Под слоем гримма, смой и будет ужас”, - добавил zloyvalery.“Неповторимый голос и отталкивающая внешность! Бывает же так!” - посетовала tamara_3031.“Очень много фотошопа и фильтров. Не узнала прям”, - сообщила 8375.alina.
https://ria.ru/20200923/pesnya-1577639615.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, любовь успенская
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Певица Любовь Успенская
опубликовала в Instagram
новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.
На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует в черном коротком платье. Успенская сделала неяркий макияж и собрала волосы в косу. “Только что закончили съемку. Невероятные эмоции и впечатления! Безумно хочу поделиться с вами, друзья. Очень жаль, но пока не могу”, - написала она.
Многие подписчики похвалили внешний вид певицы и написали ей теплые слова, однако нашлись и те, кто обругал ее за фотошоп.
“FaceTune по полной”, - прокомментировала lena.vereshchak.90.
“Столько лет!!!! Где морщинки, которые должны быть по природе?” - спросила yakuba__irina.
“Фотошоп никто не отменял”, - ответил ей lovelovelylove2020.
“Под слоем гримма, смой и будет ужас”, - добавил zloyvalery.
“Неповторимый голос и отталкивающая внешность! Бывает же так!” - посетовала tamara_3031.
“Очень много фотошопа и фильтров. Не узнала прям”, - сообщила 8375.alina.