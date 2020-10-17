https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580288783.html

В посольстве России рассказали о напавшем на учителя под Парижем

Подозреваемый в убийстве учителя под Парижем официально проживал во Франции последние 12 лет, эту информацию подтвердила французская сторона, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T17:42

2020-10-17T17:42

2020-10-17T20:00

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 17 окт — РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> официально проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> последние 12 лет, эту информацию подтвердила французская сторона, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в Париже Сергей Паринов.Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что нападавший родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году и имел чеченское происхождение. По данным следствия, юноша получил статус беженца. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него вид на жительство, выданный 4 марта этого года и действительный до марта 2030-го.Паринов указал, что подозреваемый переехал во Францию в 2008 году вместе с семьей, обратившейся за статусом беженцев."Проживали во Франции на основании долгосрочного вида на жительство", — добавил дипломат, отметив, что эти данные предоставила французская сторона.Сам нападавший получил вид на жительство, когда ему исполнилось 18 лет, а до этого проживал по документам родителей, сказал пресс-атташе.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил уроки свободы слова и показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелили полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников убийцы.В прокуратуре уточнили, что нападавший не был ранее судим.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> пообещал, что государство со всей твердостью ответит на "удар исламистского терроризма".

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221636.html

Игорь Черный Не знаю за кого нас в мире принимают, но думаю скоро для нас закроют границы все страны. 222

Bilir Это результат того, когда террористов называют повстанцами и дают статус беженца. Но вряд ли это будут активно обсуждать в западных СМИ. 197

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франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, париж, в мире