https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html
Министр образования Франции осудил видео с критикой убитого учителя
Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал "скандальным" и "лживым" видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:57
2020-10-17T15:57
2020-10-17T20:03
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал "скандальным" и "лживым" видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин с критикой убитого преподавателя истории.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, предварительно предложив ученикам, исповедующим ислам, покинуть класс.Позже - 8 октября - один из родителей ученицы школы подал жалобу на учителя. В интернете также появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. В настоящий момент это видео на YouTube заблокировано.Двенадцатого октября в ходе общения с полицейскими преподаватель заявлял, что ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе. Учитель в свою очередь также решил подать жалобу на заявление, которые он посчитал клеветническими.Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. На данный момент задержаны девять человек, в том числе члены семьи нападавшего, а также отец ученицы, который выложил в интернет видео с жалобами на преподавателя.Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.По сообщению газеты Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере, он не был в списке радикализованных лиц, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом.
https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580260490.html
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580227994.html
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580220498.html
Дед Филарет
Либеральная демократия и свобода слова всегда одностороння. Вряд ли бы там долго проработал учитель, который показывал бы детям гомофобные картинки.
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франция
париж
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал "скандальным" и "лживым" видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин с критикой убитого преподавателя истории.
В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, предварительно предложив ученикам, исповедующим ислам, покинуть класс.
Позже - 8 октября - один из родителей ученицы школы подал жалобу на учителя. В интернете также появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. В настоящий момент это видео на YouTube заблокировано.
Двенадцатого октября в ходе общения с полицейскими преподаватель заявлял, что ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе. Учитель в свою очередь также решил подать жалобу на заявление, которые он посчитал клеветническими.
"Видео, о котором вы говорите, абсолютно скандально, лживо. Оно было сделано для того, чтобы, возможно, случилось какое-то насилие. Во всяком случае оно было сделано для того, чтобы создать конфликт. И в конечном итоге это привело к трагедии", - сказал Бланкер журналистам в субботу, комментируя запись.
Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. На данный момент задержаны девять человек, в том числе члены семьи нападавшего, а также отец ученицы, который выложил в интернет видео с жалобами на преподавателя.
Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.
По сообщению газеты Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере, он не был в списке радикализованных лиц, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал произошедшее террористическим актом.