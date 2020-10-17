https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html

Министр образования Франции осудил видео с критикой убитого учителя

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал "скандальным" и "лживым" видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:57

2020-10-17T15:57

2020-10-17T20:03

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер назвал "скандальным" и "лживым" видео с участием одного из родителей ученицы школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин с критикой убитого преподавателя истории.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, предварительно предложив ученикам, исповедующим ислам, покинуть класс.Позже - 8 октября - один из родителей ученицы школы подал жалобу на учителя. В интернете также появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. В настоящий момент это видео на YouTube заблокировано.Двенадцатого октября в ходе общения с полицейскими преподаватель заявлял, что ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе. Учитель в свою очередь также решил подать жалобу на заявление, которые он посчитал клеветническими.Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. На данный момент задержаны девять человек, в том числе члены семьи нападавшего, а также отец ученицы, который выложил в интернет видео с жалобами на преподавателя.Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.По сообщению газеты Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере, он не был в списке радикализованных лиц, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом.

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580260490.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580227994.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580220498.html

Дед Филарет Либеральная демократия и свобода слова всегда одностороння. Вряд ли бы там долго проработал учитель, который показывал бы детям гомофобные картинки. 16

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франция

париж

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, париж, в мире