https://ria.ru/20201017/pozhar-1580300840.html

В Уфе при пожаре в квартире погибли три человека

Две женщины и один мужчина погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T19:46

2020-10-17T19:46

2020-10-17T19:46

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Две женщины и один мужчина погибли в результате пожара в квартире жилого дома в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a>, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, пожар произошёл в квартире на 16 этаже многоквартирного дома по улице Максима Рыльского, 12 в городе Уфе, где горели вещи на площади 6 "квадратов"."Из двухкомнатной квартиры, где происходило горение, вынесены и переданы бригаде скорой медицинской помощи 2 женщины и 1 мужчина в бессознательном состоянии. Позднее, медики скорой констатирована смерть всех трех человек, вынесенных из квартиры", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.Отмечается, что из дома эвакуированы 60 человек, из них 12 детей."Пожар локализован на площади 6 "квадратов". Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа и дознаватель <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России", - сообщают башкирские спасатели.

https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html

республика башкортостан

уфа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия