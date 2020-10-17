https://ria.ru/20201017/osvobozhdenie-1580265118.html
Задержанного в Минске корреспондента РИА Новости отпустили
Корреспондента РИА Новости, который был задержан при освещении несанкционированной акции в Минске, отпустили после проверки документов. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:46
2020-10-17T13:46
2020-10-17T14:06
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Корреспондента РИА Новости, который был задержан при освещении несанкционированной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, отпустили после проверки документов.Журналист попал в поле зрения силовиков во время задержаний участников несанкционированного студенческого марша, которое произошло в районе площади Якуба Коласа в пятницу днем. После того, как основную часть задержанных посадили в милицейские микроавтобусы, бойцы ОМОН провели рейды в близлежащих дворах в поисках остальных участников акций.Силовики остановили один из проезжавших мимо гражданских автомобилей, в котором, как они предполагали, могли скрываться протестующие. Они задержали водителя и трех находившихся в машине девушек. Корреспондент агентства в этот момент снимал поблизости происходящее на видео, что привлекло внимание бойцов ОМОН. Без применения грубой силы они посадили журналиста в автобус, где, помимо него, уже находились порядка семи задержанных и еще столько же правоохранителей.Бойцы ОМОН запросили у корреспондента РИА Новости документы, заставив всех присутствовавших выключить телефоны и снимая происходящее на камеру. Автобус тронулся. Спустя некоторое время, получив сигнал по рации, силовики позволили журналисту покинуть автомобиль. Остальных увезли в неизвестном направлении.Ранее силовики задержали в центре Минска более 10 участников протестного студенческого марша. Кроме того, были задержаны несколько белорусских журналистов, в том числе изданий Tut.by и Onliner.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/minsk-1580265544.html
1
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, в мире
МИНСК, 17 окт - РИА Новости.
Корреспондента РИА Новости, который был задержан при освещении несанкционированной акции в Минске
, отпустили после проверки документов.
Журналист попал в поле зрения силовиков во время задержаний участников несанкционированного студенческого марша, которое произошло в районе площади Якуба Коласа в пятницу днем. После того, как основную часть задержанных посадили в милицейские микроавтобусы, бойцы ОМОН провели рейды в близлежащих дворах в поисках остальных участников акций.
Силовики остановили один из проезжавших мимо гражданских автомобилей, в котором, как они предполагали, могли скрываться протестующие. Они задержали водителя и трех находившихся в машине девушек. Корреспондент агентства в этот момент снимал поблизости происходящее на видео, что привлекло внимание бойцов ОМОН. Без применения грубой силы они посадили журналиста в автобус, где, помимо него, уже находились порядка семи задержанных и еще столько же правоохранителей.
Бойцы ОМОН запросили у корреспондента РИА Новости документы, заставив всех присутствовавших выключить телефоны и снимая происходящее на камеру. Автобус тронулся. Спустя некоторое время, получив сигнал по рации, силовики позволили журналисту покинуть автомобиль. Остальных увезли в неизвестном направлении.
Ранее силовики задержали в центре Минска более 10 участников протестного студенческого марша. Кроме того, были задержаны несколько белорусских журналистов, в том числе изданий Tut.by и Onliner.