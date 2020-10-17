https://ria.ru/20201017/novinki-oktyabrya-1580183084.html

Семь новинок октября: дорогой iPhone 12, быстрый AMD, неуязвимый Samsung

В октябре на российском рынке появилось немало интересных устройств, которые наверняка станут популярными уже в ближайшее время. О том, на что обратить внимание РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T08:00

2020-10-17T08:00

2020-10-17T08:00

риа наука

samsung

xiaomi inc

сбербанк россии

apple iphone

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> В октябре на российском рынке появилось немало интересных устройств, которые наверняка станут популярными уже в ближайшее время. О том, на что обратить внимание любителям экзотических гаджетов, — в обзоре РИА Новости.iPhone 12Событие месяца в мире гаджетов и технологий — конечно же, презентация долгожданного iPhone 12. Теперь в линейке актуальных флагманов четыре устройства — базовый 12, компактный 12 mini и две Pro-версии. Дизайн нового поколения претерпел большие изменения, корпус напоминает уже ставшую классической угловатую форму iPhone 4 и 5. Однако всеми любимая экранная "челка" на месте, а дисплеи даже Pro-версий не получили режим обновления картинки 120 герц. Как полагается, новые iPhone стали мощнее, им улучшили камеры (а Pro даже добавили активный дальномер) и материалы корпуса теперь еще интереснее. Но есть и неприятные новости. Так, в коробку со смартфоном больше не кладут проводные наушники и блок питания. Последнее немного "подсластила" поддержка возрожденной магнитной зарядки MagSafe. А вот стоимость продуктов от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> снова бьет рекорды. Стартовая версия iPhone 12 mini с 64 Гб памяти оценена в 69 990 рублей. За ту же память в iPhone 12 придется заплатить уже 79 990. Pro-версии со 128 Гб предлагаются за 99 990 и 109 990 соответственно. iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России начнут продавать 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.AMD Ryzen 5000Американский чипмейкер AMD представил процессоры Ryzen 5000 для персональных компьютеров. Решения на архитектуре Zen 3 — серьезный вызов Intel и потенциально могут стать настоящим хитом на рынке ПК — семинанометровый техпроцесс, серьезный прирост производительности. В AMD подчеркнули, что предтоповая модель процессора Ryzen 9 5900X обгоняет флагманский Core i9-10900K от Intel. Пока в семействе чипов доступны четыре модели — Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. Новинки на российский рынок должны поступить в самом начале ноября, но пока цены не объявили. Зато известна стоимость на европейском рынке — от 313 евро (примерно 24 500 рублей по нынешнему курсу) за шестиядерный 5600X до 850 евро (66 500 рублей) за флагманский 5950X.Xiaomi Poco X3 NFCВ России начались продажи очередного среднебюджетнонго смартфона от Xiaomi, вернее, суббренда Poco — X3 NFC. Nfc в названии, как нетрудно догадаться, означает поддержку бесконтактных платежей, раньше недоступных в моделях среднего класса. Но главная особенность смартфона, на которую указывает производитель, — это IPS-экран, способный обновлять картинку на 120 герцах. Это делает изображение более плавным и исключает подергивания интерфейса. Другая особенность — процессор Snapdragon 732G, который впервые применили именно в этом Poco. Смартфон уверенно чувствует себя под игровой нагрузкой, позволяя запускать даже тайтлы со сложной графикой на околомаксимальных настройках. Основных камер здесь целых четыре, особый интерес представляет главная на 64 Мп — Sony IMX 682. Она делает качественные снимки, но видео, хоть и пишется в разрешении 4K, эталонным не назовешь. Наконец, неоспоримое достоинство — автономность устройства с батареей на 5160 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 ватта. Крепкий середняк оценен в России в 19 990 рублей за базовый вариант с накопителем 64 Гб и 21 990 рублей за версию с памятью 128 Гб.SberBoxСмелый эксперимент "Сбера" (бывшего <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>) на поле мультимедиа-устройств. SberBox, по задумке создателей, не просто ТВ-приставка, а один из первых гаджетов новой экосистемы. Не только наделяет телевизор умными функциями и интеграцией со стриминговым сервисом Okko, но и дает возможность работать с голосовым ассистентом "Салют", чей микрофон вмонтирован в пульт управления. С его помощью можно даже заказать одежду, похожую на ту, что носят герои фильма или сериала. Технически SberBox не представляет ничего нового по меркам 2020 года — это приставка на базе популярного чипа Amlogic S905Y2, с двумя гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти, способная воспроизводить видео в разрешении 4K. Сбер обещает, что покупатели получат вечный бесплатный доступ к 185 каналам от сервиса "Смотрешка". Понравится ли SberBox россиянам, судить рано, но желающие попробовать уже могут приобрести девайс за 2990 рублей (с ноября подорожает до 3490 рублей).Amazfit PowerBudsПродвинутая TWS-гарнитура от известного производителя носимой электроники Amazfit привлекает внимание по нескольким причинам. Во-первых, это возможность измерять пульс. Да, теперь и в наушниках появляются оптические сенсоры PPG, просвечивающие кожу и наблюдающие за кровеносными сосудами. Во-вторых, у PowerBuds есть довольно редкая в сегменте TWS функция Thru Mode, когда с помощью микрофонов пользователь слышит, что происходит вокруг, не ставя воспроизведение на паузу. Опция полезная как на оживленной улице, так и на рабочем месте. Наконец, наушники предлагают влагозащиту по стандарту IP55, что намекает на их спортивную сущность. Есть и спорные моменты — отсутствие поддержки кодека Bluetooth aptX и высокая цена. Модель официально предлагают в России за 7990 рублей.Honor Watch ESДругой фитнес-девайс от подразделения <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> Honor находится на стыке умных часов и смарт-браслетов. Несмотря на внешнюю схожесть с первыми, гаджет больше тяготеет по функциям ко вторым. У Watch ES красочный 1,64-дюймовый AMOLED-экран с сенсорным управлением. Гаджет умеет измерять частоту сердцебиения, уровень насыщения кислородом крови, что очень актуально в этом году. Про отслеживание фаз сна, уведомления со смартфона и россыпь спортивных режимов работы и говорить не приходится — это стандартный набор для подобного девайса. Цена на Honor Watch ES тоже выглядит пограничной — 7990 рублей. Для фитнес-браслета это дорого, для умных часов — не очень.Samsung Galaxy Tab Active3Неожиданно Samsung представил новый восьмидюймовый планшет. Казалось бы, устройства подобного формата растеряли былую популярность — покупатели давно сделали выбор в пользу больших смартфонов. Но Galaxy Tab Active3 не совсем обычный. Это защищенное устройство, соответствующее требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Планшет влагостойкий на уровне IP68 и переживет падение с полутораметровой высоты. Стекло экрана отличается высокой прочностью, а управлять гаджетом можно и в перчатках. Есть и совсем специфические функции, которые пригодятся далеко не всем: камера Galaxy Tab Active3 сканирует штрихкоды, а планшет легко превратить в терминал для приема оплаты. Цену еще не объявили, устройство привезут в Россию во второй половине октября — начале ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/iphone-1579796163.html

https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html

https://ria.ru/20201006/smartfon-xiaomi-1578528690.html

https://ria.ru/20200925/plagiat-1577796812.html

https://ria.ru/20200929/neuyazvimyy-samsung-1577941738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, xiaomi inc, сбербанк россии, apple iphone, huawei technologies, технологии