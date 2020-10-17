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РИА Наука
https://ria.ru/20201017/novinki-oktyabrya-1580183084.html
Семь новинок октября: дорогой iPhone 12, быстрый AMD, неуязвимый Samsung
В октябре на российском рынке появилось немало интересных устройств, которые наверняка станут популярными уже в ближайшее время. О том, на что обратить внимание РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:00
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риа наука
samsung
xiaomi inc
сбербанк россии
apple iphone
huawei technologies
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> В октябре на российском рынке появилось немало интересных устройств, которые наверняка станут популярными уже в ближайшее время. О том, на что обратить внимание любителям экзотических гаджетов, — в обзоре РИА Новости.iPhone 12Событие месяца в мире гаджетов и технологий — конечно же, презентация долгожданного iPhone 12. Теперь в линейке актуальных флагманов четыре устройства — базовый 12, компактный 12 mini и две Pro-версии. Дизайн нового поколения претерпел большие изменения, корпус напоминает уже ставшую классической угловатую форму iPhone 4 и 5. Однако всеми любимая экранная "челка" на месте, а дисплеи даже Pro-версий не получили режим обновления картинки 120 герц. Как полагается, новые iPhone стали мощнее, им улучшили камеры (а Pro даже добавили активный дальномер) и материалы корпуса теперь еще интереснее. Но есть и неприятные новости. Так, в коробку со смартфоном больше не кладут проводные наушники и блок питания. Последнее немного "подсластила" поддержка возрожденной магнитной зарядки MagSafe. А вот стоимость продуктов от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> снова бьет рекорды. Стартовая версия iPhone 12 mini с 64 Гб памяти оценена в 69 990 рублей. За ту же память в iPhone 12 придется заплатить уже 79 990. Pro-версии со 128 Гб предлагаются за 99 990 и 109 990 соответственно. iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России начнут продавать 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.AMD Ryzen 5000Американский чипмейкер AMD представил процессоры Ryzen 5000 для персональных компьютеров. Решения на архитектуре Zen 3 — серьезный вызов Intel и потенциально могут стать настоящим хитом на рынке ПК — семинанометровый техпроцесс, серьезный прирост производительности. В AMD подчеркнули, что предтоповая модель процессора Ryzen 9 5900X обгоняет флагманский Core i9-10900K от Intel. Пока в семействе чипов доступны четыре модели — Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. Новинки на российский рынок должны поступить в самом начале ноября, но пока цены не объявили. Зато известна стоимость на европейском рынке — от 313 евро (примерно 24 500 рублей по нынешнему курсу) за шестиядерный 5600X до 850 евро (66 500 рублей) за флагманский 5950X.Xiaomi Poco X3 NFCВ России начались продажи очередного среднебюджетнонго смартфона от Xiaomi, вернее, суббренда Poco — X3 NFC. Nfc в названии, как нетрудно догадаться, означает поддержку бесконтактных платежей, раньше недоступных в моделях среднего класса. Но главная особенность смартфона, на которую указывает производитель, — это IPS-экран, способный обновлять картинку на 120 герцах. Это делает изображение более плавным и исключает подергивания интерфейса. Другая особенность — процессор Snapdragon 732G, который впервые применили именно в этом Poco. Смартфон уверенно чувствует себя под игровой нагрузкой, позволяя запускать даже тайтлы со сложной графикой на околомаксимальных настройках. Основных камер здесь целых четыре, особый интерес представляет главная на 64 Мп — Sony IMX 682. Она делает качественные снимки, но видео, хоть и пишется в разрешении 4K, эталонным не назовешь. Наконец, неоспоримое достоинство — автономность устройства с батареей на 5160 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 ватта. Крепкий середняк оценен в России в 19 990 рублей за базовый вариант с накопителем 64 Гб и 21 990 рублей за версию с памятью 128 Гб.SberBoxСмелый эксперимент "Сбера" (бывшего <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>) на поле мультимедиа-устройств. SberBox, по задумке создателей, не просто ТВ-приставка, а один из первых гаджетов новой экосистемы. Не только наделяет телевизор умными функциями и интеграцией со стриминговым сервисом Okko, но и дает возможность работать с голосовым ассистентом "Салют", чей микрофон вмонтирован в пульт управления. С его помощью можно даже заказать одежду, похожую на ту, что носят герои фильма или сериала. Технически SberBox не представляет ничего нового по меркам 2020 года — это приставка на базе популярного чипа Amlogic S905Y2, с двумя гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти, способная воспроизводить видео в разрешении 4K. Сбер обещает, что покупатели получат вечный бесплатный доступ к 185 каналам от сервиса "Смотрешка". Понравится ли SberBox россиянам, судить рано, но желающие попробовать уже могут приобрести девайс за 2990 рублей (с ноября подорожает до 3490 рублей).Amazfit PowerBudsПродвинутая TWS-гарнитура от известного производителя носимой электроники Amazfit привлекает внимание по нескольким причинам. Во-первых, это возможность измерять пульс. Да, теперь и в наушниках появляются оптические сенсоры PPG, просвечивающие кожу и наблюдающие за кровеносными сосудами. Во-вторых, у PowerBuds есть довольно редкая в сегменте TWS функция Thru Mode, когда с помощью микрофонов пользователь слышит, что происходит вокруг, не ставя воспроизведение на паузу. Опция полезная как на оживленной улице, так и на рабочем месте. Наконец, наушники предлагают влагозащиту по стандарту IP55, что намекает на их спортивную сущность. Есть и спорные моменты — отсутствие поддержки кодека Bluetooth aptX и высокая цена. Модель официально предлагают в России за 7990 рублей.Honor Watch ESДругой фитнес-девайс от подразделения <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> Honor находится на стыке умных часов и смарт-браслетов. Несмотря на внешнюю схожесть с первыми, гаджет больше тяготеет по функциям ко вторым. У Watch ES красочный 1,64-дюймовый AMOLED-экран с сенсорным управлением. Гаджет умеет измерять частоту сердцебиения, уровень насыщения кислородом крови, что очень актуально в этом году. Про отслеживание фаз сна, уведомления со смартфона и россыпь спортивных режимов работы и говорить не приходится — это стандартный набор для подобного девайса. Цена на Honor Watch ES тоже выглядит пограничной — 7990 рублей. Для фитнес-браслета это дорого, для умных часов — не очень.Samsung Galaxy Tab Active3Неожиданно Samsung представил новый восьмидюймовый планшет. Казалось бы, устройства подобного формата растеряли былую популярность — покупатели давно сделали выбор в пользу больших смартфонов. Но Galaxy Tab Active3 не совсем обычный. Это защищенное устройство, соответствующее требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Планшет влагостойкий на уровне IP68 и переживет падение с полутораметровой высоты. Стекло экрана отличается высокой прочностью, а управлять гаджетом можно и в перчатках. Есть и совсем специфические функции, которые пригодятся далеко не всем: камера Galaxy Tab Active3 сканирует штрихкоды, а планшет легко превратить в терминал для приема оплаты. Цену еще не объявили, устройство привезут в Россию во второй половине октября — начале ноября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/iphone-1579796163.html
https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html
https://ria.ru/20201006/smartfon-xiaomi-1578528690.html
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samsung, xiaomi inc, сбербанк россии, apple iphone, huawei technologies, технологии

Семь новинок октября: дорогой iPhone 12, быстрый AMD, неуязвимый Samsung

08:00 17.10.2020
 
© REUTERS / Apple Inc.Презентация смартфона iPhone 12
Презентация смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Apple Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. В октябре на российском рынке появилось немало интересных устройств, которые наверняка станут популярными уже в ближайшее время. О том, на что обратить внимание любителям экзотических гаджетов, — в обзоре РИА Новости.

iPhone 12

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
1 из 4
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

iPhone 12 Pro получил дополнительный модуль — лидар

Смартфон iPhone 12
2 из 4

iPhone 12 Pro получил дополнительный модуль — лидар

© REUTERS / Apple Inc.
© Apple

iPhone 12 mini стал самым компактным флагманом

iPhone 12
3 из 4

iPhone 12 mini стал самым компактным флагманом

© Apple
© Apple

Магнитная зарядка iPhone 12 наделена широким функционалом

iPhone 12
4 из 4

Магнитная зарядка iPhone 12 наделена широким функционалом

© Apple
1 из 4
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
2 из 4

iPhone 12 Pro получил дополнительный модуль — лидар

© REUTERS / Apple Inc.
3 из 4

iPhone 12 mini стал самым компактным флагманом

© Apple
4 из 4

Магнитная зарядка iPhone 12 наделена широким функционалом

© Apple
Событие месяца в мире гаджетов и технологий — конечно же, презентация долгожданного iPhone 12. Теперь в линейке актуальных флагманов четыре устройства — базовый 12, компактный 12 mini и две Pro-версии. Дизайн нового поколения претерпел большие изменения, корпус напоминает уже ставшую классической угловатую форму iPhone 4 и 5. Однако всеми любимая экранная "челка" на месте, а дисплеи даже Pro-версий не получили режим обновления картинки 120 герц.
Как полагается, новые iPhone стали мощнее, им улучшили камеры (а Pro даже добавили активный дальномер) и материалы корпуса теперь еще интереснее.
Но есть и неприятные новости. Так, в коробку со смартфоном больше не кладут проводные наушники и блок питания. Последнее немного "подсластила" поддержка возрожденной магнитной зарядки MagSafe.
Презентация смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 16:10
Влияние iPhone 12? В России взлетели цены на устройства от Apple
А вот стоимость продуктов от Apple снова бьет рекорды. Стартовая версия iPhone 12 mini с 64 Гб памяти оценена в 69 990 рублей. За ту же память в iPhone 12 придется заплатить уже 79 990. Pro-версии со 128 Гб предлагаются за 99 990 и 109 990 соответственно.
iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России начнут продавать 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.

AMD Ryzen 5000

© AMDAMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5950X - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AMD
AMD Ryzen 9 5950X
Американский чипмейкер AMD представил процессоры Ryzen 5000 для персональных компьютеров. Решения на архитектуре Zen 3 — серьезный вызов Intel и потенциально могут стать настоящим хитом на рынке ПК — семинанометровый техпроцесс, серьезный прирост производительности.
В AMD подчеркнули, что предтоповая модель процессора Ryzen 9 5900X обгоняет флагманский Core i9-10900K от Intel. Пока в семействе чипов доступны четыре модели — Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X.
AMD Ryzen 9 5950X - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:11РИА Наука
Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
Новинки на российский рынок должны поступить в самом начале ноября, но пока цены не объявили. Зато известна стоимость на европейском рынке — от 313 евро (примерно 24 500 рублей по нынешнему курсу) за шестиядерный 5600X до 850 евро (66 500 рублей) за флагманский 5950X.

Xiaomi Poco X3 NFC

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Xiaomi Poco X3 NFC имеет все шансы стать популярным

Xiaomi Poco X3 NFC
1 из 4

Xiaomi Poco X3 NFC имеет все шансы стать популярным

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Главная особенность — это экран на 120 герц

Xiaomi Poco X3 NFC
2 из 4

Главная особенность — это экран на 120 герц

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости . Кирилл Каримов

В комплекте поставки есть чехол и быстрая зарядка на 33 ватт

Xiaomi Poco X3 NFC
3 из 4

В комплекте поставки есть чехол и быстрая зарядка на 33 ватт

© РИА Новости . Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Четыре основные камеры Xiaomi Poco X3 NFC, главная — разрешением 64 Мп

Xiaomi Poco X3 NFC
4 из 4

Четыре основные камеры Xiaomi Poco X3 NFC, главная — разрешением 64 Мп

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Xiaomi Poco X3 NFC имеет все шансы стать популярным

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

Главная особенность — это экран на 120 герц

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

В комплекте поставки есть чехол и быстрая зарядка на 33 ватт

© РИА Новости . Кирилл Каримов
4 из 4

Четыре основные камеры Xiaomi Poco X3 NFC, главная — разрешением 64 Мп

© РИА Новости / Кирилл Каримов
В России начались продажи очередного среднебюджетнонго смартфона от Xiaomi, вернее, суббренда Poco — X3 NFC. Nfc в названии, как нетрудно догадаться, означает поддержку бесконтактных платежей, раньше недоступных в моделях среднего класса. Но главная особенность смартфона, на которую указывает производитель, — это IPS-экран, способный обновлять картинку на 120 герцах. Это делает изображение более плавным и исключает подергивания интерфейса.
xiaomi poco x3 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 22:15РИА Наука
Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Другая особенность — процессор Snapdragon 732G, который впервые применили именно в этом Poco. Смартфон уверенно чувствует себя под игровой нагрузкой, позволяя запускать даже тайтлы со сложной графикой на околомаксимальных настройках.
Основных камер здесь целых четыре, особый интерес представляет главная на 64 Мп — Sony IMX 682. Она делает качественные снимки, но видео, хоть и пишется в разрешении 4K, эталонным не назовешь.
Наконец, неоспоримое достоинство — автономность устройства с батареей на 5160 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 ватта. Крепкий середняк оценен в России в 19 990 рублей за базовый вариант с накопителем 64 Гб и 21 990 рублей за версию с памятью 128 Гб.

SberBox

© СберSberBox
SberBox - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Сбер
SberBox
Смелый эксперимент "Сбера" (бывшего Сбербанка) на поле мультимедиа-устройств. SberBox, по задумке создателей, не просто ТВ-приставка, а один из первых гаджетов новой экосистемы. Не только наделяет телевизор умными функциями и интеграцией со стриминговым сервисом Okko, но и дает возможность работать с голосовым ассистентом "Салют", чей микрофон вмонтирован в пульт управления. С его помощью можно даже заказать одежду, похожую на ту, что носят герои фильма или сериала.
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 21:57
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
Технически SberBox не представляет ничего нового по меркам 2020 года — это приставка на базе популярного чипа Amlogic S905Y2, с двумя гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти, способная воспроизводить видео в разрешении 4K.
Сбер обещает, что покупатели получат вечный бесплатный доступ к 185 каналам от сервиса "Смотрешка".
Понравится ли SberBox россиянам, судить рано, но желающие попробовать уже могут приобрести девайс за 2990 рублей (с ноября подорожает до 3490 рублей).

Amazfit PowerBuds

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit PowerBuds стоят недешево — 7990 рублей

Amazfit PowerBuds
1 из 4

Amazfit PowerBuds стоят недешево — 7990 рублей

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Наушники отличаются массивным корпусом

Amazfit PowerBuds
2 из 4

Наушники отличаются массивным корпусом

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

В комплекте с Amazfit PowerBuds есть и заушины, которые крепятся на магнитах

Amazfit PowerBuds
3 из 4

В комплекте с Amazfit PowerBuds есть и заушины, которые крепятся на магнитах

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit PowerBuds защищены от влаги по IP55

Amazfit PowerBuds
4 из 4

Amazfit PowerBuds защищены от влаги по IP55

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Amazfit PowerBuds стоят недешево — 7990 рублей

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

Наушники отличаются массивным корпусом

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

В комплекте с Amazfit PowerBuds есть и заушины, которые крепятся на магнитах

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

Amazfit PowerBuds защищены от влаги по IP55

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Продвинутая TWS-гарнитура от известного производителя носимой электроники Amazfit привлекает внимание по нескольким причинам. Во-первых, это возможность измерять пульс. Да, теперь и в наушниках появляются оптические сенсоры PPG, просвечивающие кожу и наблюдающие за кровеносными сосудами.
Во-вторых, у PowerBuds есть довольно редкая в сегменте TWS функция Thru Mode, когда с помощью микрофонов пользователь слышит, что происходит вокруг, не ставя воспроизведение на паузу. Опция полезная как на оживленной улице, так и на рабочем месте.
Наконец, наушники предлагают влагозащиту по стандарту IP55, что намекает на их спортивную сущность. Есть и спорные моменты — отсутствие поддержки кодека Bluetooth aptX и высокая цена. Модель официально предлагают в России за 7990 рублей.

Honor Watch ES

© HonorHonor Watch ES
Honor Watch ES - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Honor
Honor Watch ES
Другой фитнес-девайс от подразделения Huawei Honor находится на стыке умных часов и смарт-браслетов. Несмотря на внешнюю схожесть с первыми, гаджет больше тяготеет по функциям ко вторым.
У Watch ES красочный 1,64-дюймовый AMOLED-экран с сенсорным управлением. Гаджет умеет измерять частоту сердцебиения, уровень насыщения кислородом крови, что очень актуально в этом году.
Про отслеживание фаз сна, уведомления со смартфона и россыпь спортивных режимов работы и говорить не приходится — это стандартный набор для подобного девайса.
Цена на Honor Watch ES тоже выглядит пограничной — 7990 рублей. Для фитнес-браслета это дорого, для умных часов — не очень.

Samsung Galaxy Tab Active3

© SamsungSamsung Galaxy Tab Active3
Samsung Galaxy Tab Active3 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Samsung
Samsung Galaxy Tab Active3
Неожиданно Samsung представил новый восьмидюймовый планшет. Казалось бы, устройства подобного формата растеряли былую популярность — покупатели давно сделали выбор в пользу больших смартфонов. Но Galaxy Tab Active3 не совсем обычный. Это защищенное устройство, соответствующее требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H.
Samsung Galaxy Tab Active3 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 13:33РИА Наука
Samsung представил неуязвимый планшет Galaxy Tab Active3
Планшет влагостойкий на уровне IP68 и переживет падение с полутораметровой высоты. Стекло экрана отличается высокой прочностью, а управлять гаджетом можно и в перчатках.
Есть и совсем специфические функции, которые пригодятся далеко не всем: камера Galaxy Tab Active3 сканирует штрихкоды, а планшет легко превратить в терминал для приема оплаты. Цену еще не объявили, устройство привезут в Россию во второй половине октября — начале ноября.
 
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РИА НаукаSamsungXiaomi IncСбербанк РоссииApple iPhoneHuawei TechnologiesТехнологии
 
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