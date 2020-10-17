https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580238051.html
Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
Коронавирус выявлен у главы МИД Австрии Александера Шалленберга - агентство APA со ссылкой на его представителя РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:19
2020-10-17T09:19
2020-10-17T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александер шалленберг
австрия
в мире
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Коронавирус выявлен у главы МИД Австрии Александера Шалленберга - агентство APA со ссылкой на его представителяРИА Новости
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александер шалленберг, австрия, в мире