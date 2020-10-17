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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580238051.html
Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
Коронавирус выявлен у главы МИД Австрии Александера Шалленберга - агентство APA со ссылкой на его представителя РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:19
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александер шалленберг
австрия
в мире
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Коронавирус выявлен у главы МИД Австрии Александера Шалленберга - агентство APA со ссылкой на его представителяРИА Новости
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коронавирус covid-19, александер шалленберг, австрия, в мире

Глава МИД Австрии заразился коронавирусом

09:19 17.10.2020 (обновлено: 09:25 17.10.2020)
 
© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Riccardo De Luca
Читать ria.ru в
Коронавирус выявлен у главы МИД Австрии Александера Шалленберга - агентство APA со ссылкой на его представителя
РИА Новости
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александер ШалленбергАвстрияВ мире
 
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