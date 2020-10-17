https://ria.ru/20201017/gipertoniya-1579928112.html

Всемирный день борьбы с гипертонией

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно, начиная с 2005 года по инициативе Всемирной лиги по борьбе с... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:01

2020-10-17T03:01

2020-10-17T03:01

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155921/29/1559212980_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_8e433992b6d19370478e475e996efc05.jpg

<a href="https://cardioweb.ru/events/item/2181-vsemirnyj-den-borby-s-arterialnoj-gipertoniej-world-hypertension-day-2020" target="_blank">Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией</a> (World Hypertension Day) отмечается ежегодно, начиная с 2005 года по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World Hypertension League). Традиционно этот день отмечается 17 мая, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса он был <a href="https://www.whleague.org/images/WHD2020DataReportingForm10_17_2020.pdf" target="_blank">перенесен на 17 октября</a>. В течение последних пяти лет темой Всемирного дня борьбы с гипертонией была "Знай свое артериальное давление". В 2020 году он пройдет <a href="https://ish-world.com/events/e/World-Hypertension-Day-WHD-2020/" target="_blank">под девизом</a> "Измерьте свое артериальное давление, контролируйте его, живите дольше".Основная цель дня — способствовать повышению информированности широких слоев населения об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, напомнить о необходимости регулярно измерять свое артериальное давление, а также соблюдать правильную диету, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.Гипертония, известная также как повышенное кровяное давление — это состояние, при котором кровяные сосуды постоянно испытывают повышенное давление. По сосудам кровь переносится из сердца ко всем другим частям тела. С каждым сокращением сердце закачивает кровь в сосуды. Кровяное давление создается силой закачиваемой сердцем крови, воздействующей на стенки кровеносных сосудов (артерий). Чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь.Нормальное кровяное давление у взрослых людей определяется как кровяное давление на уровне 120 мм Hg (кровяное давление измеряется в миллиметрах ртути) в момент сокращения сердца (систолическое) и кровяное давление на уровне 80 мм Hg в момент его расслабления (диастолическое). Кровяное давление считается повышенным или высоким, если систолическое кровяное давление равно или превышает 140 мм Hg и/или диастолическое кровяное давление равно или превышает 90 мм Hg.У большинства людей с гипертонией не проявляется никаких симптомов, поэтому ее называют <a href="https://www.who.int/features/qa/82/ru/" target="_blank">"молчаливым убийцей"</a>.По экспертным оценкам, четверо из 10 взрослых старше 25 лет страдают гипертонией, при этом у <a href="https://ish-world.com/public/faqs.htm" target="_blank">девяти из 10 лиц</a> старше 80 лет разовьется гипертония.По оценкам Международного общества гипертонии, к 2025 году количество людей с высоким артериальным давлением достигнет <a href="https://ish-world.com/public/background-info.htm" target="_blank">1,56 миллиарда человек</a>. В России, по данным эпидемиологических исследований, только среди мужчин в возрасте до 65 лет частота артериальной гипертонии (АГ) — 49%, а у женщин — 40%. При этом принимают препараты для снижения артериального давления примерно 42% мужчин и около 62% женщин, поэтому задача выявления больных АГ является одной из важнейших в рамках диспансеризации и профилактических медицинских <a href="https://russian.rt.com/russia/news/694613-rossiya-bolnie-gipertoniya" target="_blank">осмотров</a> взрослого населения.Неконтролируемая гипертония может привести к инфаркту, увеличению сердца и, в конечном итоге, к сердечной недостаточности. В кровеносных сосудах могут развиваться расширения (аневризмы) и появляться уязвимые места, в которых сосуды с большей вероятностью могут закупориваться и разрываться. Давление в кровеносных сосудах может привести к кровоизлиянию в мозг и развитию инсульта. Гипертония может также приводить к почечной недостаточности, слепоте и когнитивным нарушениям.Последствия гипертонии для здоровья могут быть усилены другими факторами, которые повышают вероятность инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. Эти факторы включают употребление табака, нездоровое питание, вредное употребление алкоголя, отсутствие физической активности и устойчивый стресс, а также ожирение, высокий уровень холестерина и <a href="https://www.who.int/features/qa/82/ru/" target="_blank">сахарный диабет</a>.Все взрослые люди должны контролировать свое кровяное давление. В случае высокого кровяного давления необходимо проконсультироваться у медицинского работника.Некоторым людям для нормализации кровяного давления бывает <a href="https://www.who.int/features/qa/82/ru/" target="_blank">достаточно изменить образ жизни</a> — прекратить употреблять табак, перейти к здоровому питанию, регулярно заниматься физической активностью и избегать вредного употребления алкоголя. Этому может также способствовать уменьшение потребления соли. Для других людей таких изменений недостаточно, и им необходимы лекарственные препараты для регулирования кровяного давления.<em>Материал подготовлен на основе открытых источников</em><br>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки