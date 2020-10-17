https://ria.ru/20201017/germaniya-1580255118.html

Глава МИД ФРГ уверен в завершении строительства "Северного потока — 2"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что рано или поздно проект газопровода "Северный поток — 2" будет реализован. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:06

2020-10-17T12:06

2020-10-17T14:55

россия

uniper

северный поток — 2

хайко маас

газпром

мид германии

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155287/87/1552878763_0:303:3103:2048_1400x0_80_0_0_1bf8d2be3e4f7add8094640ba5dbcacd.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что рано или поздно проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" будет реализован."Я исхожу из того, что "Северный поток — 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе", — сказал министр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.По словам дипломата, Соединенные Штаты "реализуют свое право на независимую энергетическую политику" и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> поступает точно так же.На фоне ситуации с Алексеем Навальным, которого, как считают в Бундестаге, отравили боевым веществом "Новичок", ряд немецких политиков призвали ввести санкции против участников строительства газопровода. Эту идею поддерживают и в США: Вашингтон критикует участие Берлина в проекте из-за того, что появление такой инфраструктуры увеличит зависимость Германии от России.Маас ранее говорил, что сторонники распространения санкций на "Северный поток — 2" используют ситуацию, чтобы поставить проект в центр внимания. Эта идея, как заявил дипломат, не получила развития, потому что Берлин против того, чтобы инцидент с Навальным "стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.

https://ria.ru/20201008/gazoprovod-1578882942.html

https://ria.ru/20201006/gazprom-1578468484.html

Степан Краснов А не послать ли вас немцы на фиг..... Основное финансирование осуществляют немцы. Вот и считайте свои убытки. А Газпром найдёт куда газ продать. 122

Мила Юрьева Немцы быстро отвечают только санкциями России за постановочное отравление Навального. Мы не злопамятные, но память у нас хорошая. 116

40

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, uniper, северный поток — 2, хайко маас, газпром, мид германии, германия, экономика