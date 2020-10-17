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https://ria.ru/20201017/germaniya-1580255118.html
Глава МИД ФРГ уверен в завершении строительства "Северного потока — 2"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что рано или поздно проект газопровода "Северный поток — 2" будет реализован. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:06
2020-10-17T14:55
россия
uniper
северный поток — 2
хайко маас
газпром
мид германии
германия
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что рано или поздно проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" будет реализован."Я исхожу из того, что "Северный поток — 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе", — сказал министр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.По словам дипломата, Соединенные Штаты "реализуют свое право на независимую энергетическую политику" и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> поступает точно так же.На фоне ситуации с Алексеем Навальным, которого, как считают в Бундестаге, отравили боевым веществом "Новичок", ряд немецких политиков призвали ввести санкции против участников строительства газопровода. Эту идею поддерживают и в США: Вашингтон критикует участие Берлина в проекте из-за того, что появление такой инфраструктуры увеличит зависимость Германии от России.Маас ранее говорил, что сторонники распространения санкций на "Северный поток — 2" используют ситуацию, чтобы поставить проект в центр внимания. Эта идея, как заявил дипломат, не получила развития, потому что Берлин против того, чтобы инцидент с Навальным "стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.
https://ria.ru/20201008/gazoprovod-1578882942.html
https://ria.ru/20201006/gazprom-1578468484.html
А не послать ли вас немцы на фиг..... Основное финансирование осуществляют немцы. Вот и считайте свои убытки. А Газпром найдёт куда газ продать.
122
Немцы быстро отвечают только санкциями России за постановочное отравление Навального. Мы не злопамятные, но память у нас хорошая.
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россия
германия
РИА Новости
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россия, uniper, северный поток — 2, хайко маас, газпром, мид германии, германия, экономика

Глава МИД ФРГ уверен в завершении строительства "Северного потока — 2"

12:06 17.10.2020 (обновлено: 14:55 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что рано или поздно проект газопровода "Северный поток — 2" будет реализован.
"Я исхожу из того, что "Северный поток — 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе", — сказал министр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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8 октября, 17:32
Оператор "Северного потока — 2" рассказал, на что нацелен проект
По словам дипломата, Соединенные Штаты "реализуют свое право на независимую энергетическую политику" и Германия поступает точно так же.
На фоне ситуации с Алексеем Навальным, которого, как считают в Бундестаге, отравили боевым веществом "Новичок", ряд немецких политиков призвали ввести санкции против участников строительства газопровода. Эту идею поддерживают и в США: Вашингтон критикует участие Берлина в проекте из-за того, что появление такой инфраструктуры увеличит зависимость Германии от России.
Маас ранее говорил, что сторонники распространения санкций на "Северный поток — 2" используют ситуацию, чтобы поставить проект в центр внимания. Эта идея, как заявил дипломат, не получила развития, потому что Берлин против того, чтобы инцидент с Навальным "стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 16:45
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РоссияUniperСеверный поток — 2Хайко МаасГазпромМИД ГерманииГерманияЭкономика
 
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