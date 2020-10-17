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https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580280039.html
Французская прокуратура заявила, что напавший на учителя родился в Москве
Напавший на учителя под Парижем родился в Москве и имел чеченские корни, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:13
2020-10-17T20:02
убийство учителя во франции
москва
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости</strong>. Напавший на учителя под <u><a href="http://ria.ru/location_Paris/">Парижем</a></u> родился в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a></u> и имел чеченские корни, заявил глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар."Нейтрализованный человек &lt;...&gt; Абдулак Абуезидович А. Родился 12 марта 2002 года в Москве", — сообщил он.По данным следствия, предполагаемый убийца получил статус беженца. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него вид на жительство, выданный 4 марта этого года и действительный до марта 2030 года, добавил Рикар. Глава прокуратуры отметил, что преступник ранее не был судим.Как уточнило российское посольство в Париже, нападавший официально проживал во Франции последние 12 лет. Эту информацию подтвердила французская сторона.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников злоумышленника.Накануне телеканал BFMTV сообщил, что предполагаемый преступник мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>, а во Францию переехал еще в детстве. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что запросили у французской стороны сведения о личности нападавшего.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank">Жан Кастекс</a> пообещал, что государство со всей твердостью ответит на "удар исламистского терроризма".
https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221636.html
Не иначе как рука Кремля?.. Вот и повод для очередных санкций...
71
Большая разница. Есть повод для санкций...
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москва
франция
париж
РИА Новости
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убийство учителя во франции, москва, франция, париж, в мире

Французская прокуратура заявила, что напавший на учителя родился в Москве

16:13 17.10.2020 (обновлено: 20:02 17.10.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauНа месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Напавший на учителя под Парижем родился в Москве и имел чеченские корни, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
"Нейтрализованный человек <...> Абдулак Абуезидович А. Родился 12 марта 2002 года в Москве", — сообщил он.
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 15:57
Министр образования Франции осудил видео с критикой убитого учителя
По данным следствия, предполагаемый убийца получил статус беженца. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него вид на жительство, выданный 4 марта этого года и действительный до марта 2030 года, добавил Рикар. Глава прокуратуры отметил, что преступник ранее не был судим.
Как уточнило российское посольство в Париже, нападавший официально проживал во Франции последние 12 лет. Эту информацию подтвердила французская сторона.
В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников злоумышленника.
Накануне телеканал BFMTV сообщил, что предполагаемый преступник мог родиться в Москве, а во Францию переехал еще в детстве. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что запросили у французской стороны сведения о личности нападавшего.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны Жан Кастекс пообещал, что государство со всей твердостью ответит на "удар исламистского терроризма".
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 00:39
Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
 
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