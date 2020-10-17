https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580280039.html

Французская прокуратура заявила, что напавший на учителя родился в Москве

Напавший на учителя под Парижем родился в Москве и имел чеченские корни, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:13

2020-10-17T16:13

2020-10-17T20:02

убийство учителя во франции

москва

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости</strong>. Напавший на учителя под <u><a href="http://ria.ru/location_Paris/">Парижем</a></u> родился в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a></u> и имел чеченские корни, заявил глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар."Нейтрализованный человек <...> Абдулак Абуезидович А. Родился 12 марта 2002 года в Москве", — сообщил он.По данным следствия, предполагаемый убийца получил статус беженца. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него вид на жительство, выданный 4 марта этого года и действительный до марта 2030 года, добавил Рикар. Глава прокуратуры отметил, что преступник ранее не был судим.Как уточнило российское посольство в Париже, нападавший официально проживал во Франции последние 12 лет. Эту информацию подтвердила французская сторона.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников злоумышленника.Накануне телеканал BFMTV сообщил, что предполагаемый преступник мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>, а во Францию переехал еще в детстве. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что запросили у французской стороны сведения о личности нападавшего.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank">Жан Кастекс</a> пообещал, что государство со всей твердостью ответит на "удар исламистского терроризма".

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221636.html

Aaz1970 Не иначе как рука Кремля?.. Вот и повод для очередных санкций... 71

Aaz1970 Большая разница. Есть повод для санкций... 45

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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