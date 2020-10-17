https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580240362.html

По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек

Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:37

2020-10-17T09:37

2020-10-17T10:07

эммануэль макрон

москва

париж

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.Ранее агентство Франс Пресс сообщало о четырех задержанных людях по этому делу.По данным канала, сначала французские правоохранители задержали четырех членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. Полиция задержала их в коммуне Эврё и провела обыски. После чего были задержаны еще пять человек: отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека.Всех их задержали в двух коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористическим актом.

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221995.html

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/pogrom-1580083962.html

Sergej Klassen **Демократия** по западному.... одни свободны в оскорблениях, другие в защите своих чувств. И ничего личного, человеческого или святого. 113

never ever И нафига они перевоспитывают этих мусульман? Ассимилировать хотят, не, они очень фанатичные и их чужая культура мало интересует. 65

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москва

париж

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, москва, париж, франция, в мире