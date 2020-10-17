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https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580240362.html
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек
Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:37
2020-10-17T10:07
эммануэль макрон
москва
париж
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.Ранее агентство Франс Пресс сообщало о четырех задержанных людях по этому делу.По данным канала, сначала французские правоохранители задержали четырех членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. Полиция задержала их в коммуне Эврё и провела обыски. После чего были задержаны еще пять человек: отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека.Всех их задержали в двух коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористическим актом.
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221995.html
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/pogrom-1580083962.html
**Демократия** по западному.... одни свободны в оскорблениях, другие в защите своих чувств. И ничего личного, человеческого или святого.
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И нафига они перевоспитывают этих мусульман? Ассимилировать хотят, не, они очень фанатичные и их чужая культура мало интересует.
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москва
париж
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эммануэль макрон, москва, париж, франция, в мире

По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек

09:37 17.10.2020 (обновлено: 10:07 17.10.2020)
 
© REUTERS / Abdulmonam EassaНа месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Abdulmonam Eassa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о четырех задержанных людях по этому делу.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 00:43
Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
По данным канала, сначала французские правоохранители задержали четырех членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. Полиция задержала их в коммуне Эврё и провела обыски. После чего были задержаны еще пять человек: отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека.
Всех их задержали в двух коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 22:57
СМИ сообщили, что убивший учителя под Парижем родился в России
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористическим актом.
Полиция разгоняет демонстрацию, участники которой требуют прекращения войны в Алжире. Ноябрь 1961 года. Репродукция фотографии из фондов института Мориса Тореза в Париже. - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 03:00Акценты
На семейную прогулку с огнестрелом: кто заказал погром в Париже?
 
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