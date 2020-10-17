https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221995.html

Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя

Посольство РФ в Париже запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:43

2020-10-17T00:43

2020-10-17T00:43

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<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии."Мы запросили дополнительные сведения у французской стороны", - сказал собеседник агентства.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580220498.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франция, париж, в мире