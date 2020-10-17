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Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
Посольство РФ в Париже запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:43
2020-10-17T00:43
россия
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париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии."Мы запросили дополнительные сведения у французской стороны", - сказал собеседник агентства.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580220498.html
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россия
франция
париж
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россия, франция, париж, в мире

Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя

00:43 17.10.2020
 
© AP Photo / Lionel CironneauСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Lionel Cironneau
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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Париже запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Мы запросили дополнительные сведения у французской стороны", - сказал собеседник агентства.
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
00:21
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