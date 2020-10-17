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СМИ: убитый во Франции преподаватель жаловался на угрозы от родителей
Убитый в пригороде Парижа преподаватель обращался в комиссариат с жалобой на угрозы со стороны родителей учеников, сообщает французское издание Figaro. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:21
2020-10-17T00:21
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Убитый в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> преподаватель обращался в комиссариат с жалобой на угрозы со стороны родителей учеников, сообщает французское издание <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank">Figaro</a>.Неизвестный в пятницу обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников."После показа на своем уроке карикатур на Мухаммеда преподаватель получал угрозы от родителей и даже подал жалобу в комиссариат", - пишет Figaro.Ранее сообщалось, что предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Как сообщалось, родители после урока подали жалобу на учителя. Кроме того, отец одной из учениц записал и выложил в интернет видео с критикой учителя. Следствие проверяет, связано ли произошедшее убийство с этим видео. Автора видео пока ни в чем не обвиняют.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон назвал это нападение терактом.
https://ria.ru/20201016/frantsiya-1580217180.html
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франция
париж
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франция, париж, в мире

СМИ: убитый во Франции преподаватель жаловался на угрозы от родителей

00:21 17.10.2020
 
© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Убитый в пригороде Парижа преподаватель обращался в комиссариат с жалобой на угрозы со стороны родителей учеников, сообщает французское издание Figaro.
Неизвестный в пятницу обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников.
"После показа на своем уроке карикатур на Мухаммеда преподаватель получал угрозы от родителей и даже подал жалобу в комиссариат", - пишет Figaro.
Ранее сообщалось, что предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.
Как сообщалось, родители после урока подали жалобу на учителя. Кроме того, отец одной из учениц записал и выложил в интернет видео с критикой учителя. Следствие проверяет, связано ли произошедшее убийство с этим видео. Автора видео пока ни в чем не обвиняют.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это нападение терактом.
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