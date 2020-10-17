https://ria.ru/20201017/ekaterinburg-1580316367.html

На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате

Информация о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" не соответствует действительности, сообщает в субботу министерство социальной политики... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T23:25

2020-10-17T23:25

2020-10-17T23:27

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Информация о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" не соответствует действительности, сообщает в субботу министерство социальной политики <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.Ранее <a href="https://t.me/bazabazon/4903" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канал Baza сообщил, что пациенток "Уктусского пансионата" якобы насильно отправляли на стерилизацию. Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, отмечает канал.В релизе подчеркивается, что для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время."По данной теме жалоб или обращений от клиентов пансионата до сих пор не поступало", - отмечает министерство.

https://ria.ru/20201012/ufa-1579404428.html

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свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия