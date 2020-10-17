На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:25 17.10.2020 (обновлено: 23:27 17.10.2020)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Информация о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" не соответствует действительности, сообщает в субботу министерство социальной политики Свердловской области.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пациенток "Уктусского пансионата" якобы насильно отправляли на стерилизацию. Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, отмечает канал.
"Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку "Уктусского пансионата" в связи с появившейся в Telegram-каналах информацией о нарушении прав проживающих в "Уктусском пансионате" женщин. Медицинская стерилизация девушек и женщин в пансионате не проводится. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом", - говорится в сообщении министерства.
В релизе подчеркивается, что для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время.
"По данной теме жалоб или обращений от клиентов пансионата до сих пор не поступало", - отмечает министерство.