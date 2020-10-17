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https://ria.ru/20201017/dollar-1580190093.html
"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США
В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:00
2020-10-17T08:00
институт международных финансов
дональд трамп
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
доллар
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет. Цвет настроения — голубойИндекс доллара к корзине основных валют упал более чем на три процента. Так инвесторы отреагировали на беспрецедентные денежно-кредитные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и сверхнизкие ставки.С марта федеральное правительство закачало в экономику порядка трех триллионов долларов. Эксперты предупреждали: такая политика губительна. Говорили об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, выдавая поток ничем не обеспеченной наличности. И это медленно убивает доллар. Интерес инвесторов к вложениям в американскую валюту ослабляют и минимальные ставки ФРС, введенные, опять же, для поддержки экономики. Доходность вложений в долларовые активы падает. Впрочем, утверждают в инвестбанке Goldman Sachs, настоящие испытания еще впереди. Речь о президентских выборах. Как уверяют аналитики банка, если победит Байден, доллар накроет "голубая волна" (неофициальный цвет Демократической партии — голубой). По расчетам — взвешенный по объему внешней торговли индекс доллара в результате вернется к двухлетним минимумам.Сейчас индекс DXY — 93,68. В 2018-м было 88,25.По мнению аналитиков, американская валюта способна укрепиться только в случае победы Трампа и успешной вакцинации от коронавируса. В фармкомпании Pfizer ждут "окончательных результатов" третьей фазы испытаний вакцины к концу октября, а в Moderna — в ноябре.Рост дефицитаЧто такое "голубая волна"? В первую очередь увеличение дефицита бюджета и как следствие — рост внешних заимствований, необходимых для его покрытия. Демократы уже пообещали в начале следующего года новый пакет экономических стимулов — почти на 2,5 триллиона долларов. Это благоприятно скажется на фондовом рынке — акции пойдут вверх. Но на доллар окажет давление. Дефицит бюджета Соединенных Штатов уже достиг трех триллионов. И, по прогнозам бюджетного управления конгресса, может дойти до уровня 1945 года — 16% ВВП. Предыдущий антирекорд, почти вдвое меньший — 1,4 триллиона, зафиксировали в 2009-м в разгар глобального кризиса.Как объяснили в американском Минфине, такой колоссальный прирост — следствие непомерных расходов правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями.По расчетам крупнейших банков, дефицит в четыре триллиона вполне реален. Такого не было со времен Второй мировой войны. Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства. Госдолг США с января увеличился с 108 до 123 процентов ВВП и продолжает расти. В 2006-м, накануне финансового кризиса, было не больше 63%, отмечают аналитики Института международных финансов. Непомерные привилегииВ Goldman Sachs рекомендовали инвесторам как можно скорее избавиться от вложений в долларах и присмотреться к евро. Эта валюта более устойчива к политическим рискам. Ведущие хедж-фонды также ждут, что из-за выборов в Штатах евро подорожает до 1,25 доллара. Победа демократов не сулит американской валюте ничего хорошего, подтверждают стратеги лондонского MUFG Bank. В японской банковской холдинговой компании Mizuho полагают, что статус главной денежной единицы мира в итоге перейдет к евро.О том, что американская валюта будет слабеть относительно европейской, предупреждал известный американский финансист Ульф Линдалл. Как указывает глава компании AG Bisset, специализирующейся на управлении валютными рисками, в течение года доллар может подешеветь на 36%, что станет самым глубоким падением за десять лет.Эксперт перечислил негативные факторы: спад в экономике, высокая безработица и все те же беспрецедентные бюджетные и денежно-кредитные меры стимулирования, которые раздули текущий баланс ФРС до рекордных 7,2 триллиона. В начале года было лишь четыре триллиона.Сейчас доллар — самая переоцененная валюта в мире. Ранее он был незаменим, финансисты называли это TINA (There Is No Alternative — "альтернативы нет"). Сейчас же альтернатив предостаточно: более стабильный евро, криптовалюты, золото, китайский юань. Все эти инструменты выглядят более надежными для сбережения, что подрывает "непомерные привилегии" американской денежной единицы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vybory-v-ssha-1578182427.html
https://ria.ru/20200717/1574430303.html
https://ria.ru/20201006/tramp-1578528325.html
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институт международных финансов, дональд трамп, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, доллар, экономика

"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США

08:00 17.10.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderПрезидент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.

Цвет настроения — голубой

Индекс доллара к корзине основных валют упал более чем на три процента. Так инвесторы отреагировали на беспрецедентные денежно-кредитные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и сверхнизкие ставки.
С марта федеральное правительство закачало в экономику порядка трех триллионов долларов. Эксперты предупреждали: такая политика губительна. Говорили об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, выдавая поток ничем не обеспеченной наличности. И это медленно убивает доллар. Интерес инвесторов к вложениям в американскую валюту ослабляют и минимальные ставки ФРС, введенные, опять же, для поддержки экономики. Доходность вложений в долларовые активы падает.
Впрочем, утверждают в инвестбанке Goldman Sachs, настоящие испытания еще впереди. Речь о президентских выборах.
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СМИ узнали, как демократы в США могут прийти к власти еще до выборов
Как уверяют аналитики банка, если победит Байден, доллар накроет "голубая волна" (неофициальный цвет Демократической партии — голубой). По расчетам — взвешенный по объему внешней торговли индекс доллара в результате вернется к двухлетним минимумам.
Сейчас индекс DXY — 93,68. В 2018-м было 88,25.
По мнению аналитиков, американская валюта способна укрепиться только в случае победы Трампа и успешной вакцинации от коронавируса. В фармкомпании Pfizer ждут "окончательных результатов" третьей фазы испытаний вакцины к концу октября, а в Moderna — в ноябре.

Рост дефицита

Что такое "голубая волна"? В первую очередь увеличение дефицита бюджета и как следствие — рост внешних заимствований, необходимых для его покрытия. Демократы уже пообещали в начале следующего года новый пакет экономических стимулов — почти на 2,5 триллиона долларов. Это благоприятно скажется на фондовом рынке — акции пойдут вверх. Но на доллар окажет давление.
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Дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета Соединенных Штатов уже достиг трех триллионов. И, по прогнозам бюджетного управления конгресса, может дойти до уровня 1945 года — 16% ВВП. Предыдущий антирекорд, почти вдвое меньший — 1,4 триллиона, зафиксировали в 2009-м в разгар глобального кризиса.
Как объяснили в американском Минфине, такой колоссальный прирост — следствие непомерных расходов правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями.
По расчетам крупнейших банков, дефицит в четыре триллиона вполне реален. Такого не было со времен Второй мировой войны. Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства.

К окончанию коронавирусного кризиса баланс ФРС раздуется до десяти триллионов. Работающий на полную мощность печатный станок не может не подрывать доверие к доллару.

Госдолг США с января увеличился с 108 до 123 процентов ВВП и продолжает расти. В 2006-м, накануне финансового кризиса, было не больше 63%, отмечают аналитики Института международных финансов.
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Непомерные привилегии

В Goldman Sachs рекомендовали инвесторам как можно скорее избавиться от вложений в долларах и присмотреться к евро. Эта валюта более устойчива к политическим рискам.
Ведущие хедж-фонды также ждут, что из-за выборов в Штатах евро подорожает до 1,25 доллара. Победа демократов не сулит американской валюте ничего хорошего, подтверждают стратеги лондонского MUFG Bank. В японской банковской холдинговой компании Mizuho полагают, что статус главной денежной единицы мира в итоге перейдет к евро.
О том, что американская валюта будет слабеть относительно европейской, предупреждал известный американский финансист Ульф Линдалл. Как указывает глава компании AG Bisset, специализирующейся на управлении валютными рисками, в течение года доллар может подешеветь на 36%, что станет самым глубоким падением за десять лет.

Исторический обвал доллара спрогнозировал и другой американский экономист, старший научный сотрудник Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. Он говорит о падении на 35%. Причина — увеличение дефицита счета текущих операций США и сокращение внутренних сбережений.

Эксперт перечислил негативные факторы: спад в экономике, высокая безработица и все те же беспрецедентные бюджетные и денежно-кредитные меры стимулирования, которые раздули текущий баланс ФРС до рекордных 7,2 триллиона. В начале года было лишь четыре триллиона.
Сейчас доллар — самая переоцененная валюта в мире. Ранее он был незаменим, финансисты называли это TINA (There Is No Alternative — "альтернативы нет"). Сейчас же альтернатив предостаточно: более стабильный евро, криптовалюты, золото, китайский юань. Все эти инструменты выглядят более надежными для сбережения, что подрывает "непомерные привилегии" американской денежной единицы.
 
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Институт международных финансовДональд ТрампФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАдолларЭкономика
 
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