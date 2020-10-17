https://ria.ru/20201017/dezinfektsiya-1580259272.html
В Москве начали дезинфицировать общественные места
Городские службы Москвы приступили к дезинфекции открытых пространств, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:49
2020-10-17T12:49
2020-10-17T12:49
петр бирюков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приступили к дезинфекции открытых пространств, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача Москвы даны указания органам исполнительной власти, балансодержателям территорий и объектов о проведении работ по дезинфекции открытых пространств, за исключением улично-дорожной сети. Главная цель этих мероприятий - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты.В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на регулярной основе специальными дезинфицирующими препаратами будут обрабатываться наружные поверхности зданий медучреждений, подстанций скорой и неотложной медицинской помощи, жилых домов, детских образовательных учреждений, вузов, административных зданий."Городские службы проводят дезинфекцию в местах массового скопления людей - возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта. Обрабатываются подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки",- отметил Бирюков.Дезинфицируются общественные туалеты, МФЦ, торговые центры, реализующие продовольственные товары, торговые палатки и киоски, станции водоподготовки и очистные сооружения, объекты по обращению с отходами."При проведении мероприятий применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a>. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20201016/dezinfektsiya-1580184542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Городские службы Москвы
приступили к дезинфекции открытых пространств, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача Москвы даны указания органам исполнительной власти, балансодержателям территорий и объектов о проведении работ по дезинфекции открытых пространств, за исключением улично-дорожной сети. Главная цель этих мероприятий - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты.
В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на регулярной основе специальными дезинфицирующими препаратами будут обрабатываться наружные поверхности зданий медучреждений, подстанций скорой и неотложной медицинской помощи, жилых домов, детских образовательных учреждений, вузов, административных зданий.
"Городские службы проводят дезинфекцию в местах массового скопления людей - возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта. Обрабатываются подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки",- отметил Бирюков.
Дезинфицируются общественные туалеты, МФЦ, торговые центры, реализующие продовольственные товары, торговые палатки и киоски, станции водоподготовки и очистные сооружения, объекты по обращению с отходами.
"При проведении мероприятий применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором
. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил заместитель мэра.