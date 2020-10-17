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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/baku-1580271755.html
Помощник Алиева рассказал об ответе Азербайджана на удар по Гяндже
В ответ на ракетный удар по Гяндже Азербайджан будет целиться только по легитимным военным целям, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев в ходе... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:50
2020-10-17T16:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>В ответ на ракетный удар по <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> будет целиться только по легитимным военным целям, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев в ходе онлайн-брифинга.Ранее Баку заявил об обстрелах со стороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> азербайджанских городов Гянджи и Мингечевира и сообщил о 13 погибших и 52 раненых. При этом пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян опровергла причастность Еревана к инциденту. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "наказать виновников" и ответить на ракетный удар "на поле боя"."Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только на легитимные военные цели. Это позиция Азербайджана", — уточнил Гаджиев.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Конфликт обостряется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
А че вы нашими проблемами живете, своих мало чтоль. Вы о Сочи с Краснодаром думайте, а не о Карабахе. Вы же не выражали свое отношение 30 лет назад, так? вот и теперь не надо!
78
Пусть не жмутся там к границам Ирана. Хорошо пристроились... Знают, что в ту сторону армяне немогут стрелять. Воины 👎
54
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нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, армения, в мире

Помощник Алиева рассказал об ответе Азербайджана на удар по Гяндже

14:50 17.10.2020 (обновлено: 16:13 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате ракетного обстрела города Гянджа
Дом, поврежденный в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В ответ на ракетный удар по Гяндже Азербайджан будет целиться только по легитимным военным целям, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев в ходе онлайн-брифинга.
Ранее Баку заявил об обстрелах со стороны Армении азербайджанских городов Гянджи и Мингечевира и сообщил о 13 погибших и 52 раненых. При этом пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян опровергла причастность Еревана к инциденту. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "наказать виновников" и ответить на ракетный удар "на поле боя".
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только на легитимные военные цели. Это позиция Азербайджана", — уточнил Гаджиев.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Конфликт обостряется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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