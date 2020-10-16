https://ria.ru/20201016/zadymlenie-1580160777.html

Названа причина задымления в ТЦ в Мытищах

Причиной задымления в торговом центре "Красный Кит" в подмосковных Мытищах стало тление жира над мангалом в зоне фуд-корта, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:48

2020-10-16T16:48

2020-10-16T18:08

мытищи

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Причиной задымления в торговом центре "Красный Кит" в подмосковных <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank">Мытищах</a> стало тление жира над мангалом в зоне фуд-корта, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный Кит" в Мытищах после сильного задымления. Возгорание было ликвидировано на 2 квадратных метрах."По предварительным данным, происходило тление жировых отложений в вытяжке над мангалом на этаже фуд-корта", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201016/evakuatsiya-1580159473.html

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек. 2020-10-16T16:48 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мытищи, происшествия