https://ria.ru/20201016/zadymlenie-1580160777.html
Названа причина задымления в ТЦ в Мытищах
Причиной задымления в торговом центре "Красный Кит" в подмосковных Мытищах стало тление жира над мангалом в зоне фуд-корта, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:48
2020-10-16T16:48
2020-10-16T18:08
мытищи
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Причиной задымления в торговом центре "Красный Кит" в подмосковных <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank">Мытищах</a> стало тление жира над мангалом в зоне фуд-корта, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный Кит" в Мытищах после сильного задымления. Возгорание было ликвидировано на 2 квадратных метрах."По предварительным данным, происходило тление жировых отложений в вытяжке над мангалом на этаже фуд-корта", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201016/evakuatsiya-1580159473.html
мытищи
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах
Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек.
2020-10-16T16:48
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PT0M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, происшествия