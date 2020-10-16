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https://ria.ru/20201016/yaponiya-1580142491.html
Лавров и глава МИД Японии обсудили реализацию проектов на южных Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги подготовку к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:51
2020-10-16T15:51
россия
синдзо абэ
сергей лавров
курильские острова
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил по телефону с коллегой из <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a> подготовку к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островах</a>, сообщили в МИД РФ."Рассмотрены конкретные аспекты проведения перекрестного года межрегиональных и побратимских связей, подготовки к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ добавили, что с российской стороны отмечено особое значение диалога по проблемам безопасности. Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес темам глобальной и региональной повестки дня.В ходе визита в Японию президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a> и <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> после заключения мирного договора, а судьба <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a> не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/yaponiya-1577207128.html
https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html
https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577947601.html
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россия, синдзо абэ, сергей лавров, курильские острова, япония, в мире

Лавров и глава МИД Японии обсудили реализацию проектов на южных Курилах

15:51 16.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги подготовку к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщили в МИД РФ.
"Рассмотрены конкретные аспекты проведения перекрестного года межрегиональных и побратимских связей, подготовки к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В МИД РФ добавили, что с российской стороны отмечено особое значение диалога по проблемам безопасности. Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес темам глобальной и региональной повестки дня.
В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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РоссияСиндзо АбэСергей ЛавровКурильские островаЯпонияВ мире
 
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