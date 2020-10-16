https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580076114.html
В профсоюзах прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем
Вывод о необходимости ставить выходной на 31 декабря ежегодно можно будет сделать по итогам 2021 года, когда этот день будет нерабочим в соответствии с... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:07
2020-10-16T11:07
2020-10-16T11:07
александр шершуков
михаил мишустин
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Вывод о необходимости ставить выходной на 31 декабря ежегодно можно будет сделать по итогам 2021 года, когда этот день будет нерабочим в соответствии с постановлением кабмина, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shershukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шершуков</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Постановление о переносе выходных дней каждый год подписывается на следующий.По словам Шершукова, профсоюзы выступают за то, чтобы 31 декабря было выходным днем, так как у существенной части организаций он как минимум наполовину таковым и является. Он уточнил, что при обсуждении вопроса было много возражений, связанных с опасением, что люди станут больше пить, а производительность труда упадет."Давайте посмотрим, что будет в этом году (в 2021 г)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли продолжить практику закрепления 31 декабря в качестве выходного и в последующие годы.
https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580072487.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шершуков, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, общество