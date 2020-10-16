https://ria.ru/20201016/vooruzheniya-1580119760.html

Лавров рассказал о контактах с США по стратегической стабильности

Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:16

2020-10-16T14:16

2020-10-16T14:31

россия

сергей лавров

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579826709_0:5:3064:1729_1400x0_80_0_0_8773f2c584c29ca9a8c0da50c8c522ea.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Уважаемый <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимирович</a> (<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>), по вашему указанию мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, в том числе подчеркиваем сохраняющую силу и обретающую все большую актуальность нашу инициативу о принятии как можно скорее решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года, на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ, фрагмент которого показал телеканал <a href="https://live.russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов, и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> давно известна, для России она неприемлема.

https://ria.ru/20201014/snv-3-1579770658.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, сша, в мире