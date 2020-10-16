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Лавров рассказал о контактах с США по стратегической стабильности
Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:16
2020-10-16T14:31
россия
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Уважаемый <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимирович</a> (<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>), по вашему указанию мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, в том числе подчеркиваем сохраняющую силу и обретающую все большую актуальность нашу инициативу о принятии как можно скорее решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года, на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ, фрагмент которого показал телеканал <a href="https://live.russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов, и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> давно известна, для России она неприемлема.
https://ria.ru/20201014/snv-3-1579770658.html
россия
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россия, сергей лавров, сша, в мире

Лавров рассказал о контактах с США по стратегической стабильности

14:16 16.10.2020 (обновлено: 14:31 16.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин), по вашему указанию мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, в том числе подчеркиваем сохраняющую силу и обретающую все большую актуальность нашу инициативу о принятии как можно скорее решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года, на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов, и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 14:41
В Госдуме оценили заявления США о готовности "уже завтра" продлить СНВ-3
 
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