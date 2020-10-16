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В Роскачестве спрогнозировали качество вин 2020 года
Нынешний год может дать России качественные белые и красные вина, несмотря на ожидаемое снижение урожая винограда из-за засухи в начале сезона, говорится в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:29
2020-10-16T08:29
илья лоевский
роскачество
вино
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Нынешний год может дать России качественные белые и красные вина, несмотря на ожидаемое снижение урожая винограда из-за засухи в начале сезона, говорится в сообщении <a href="https://roskachestvo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Роскачества</a> по итогам опроса виноградарей и управленцев 14 крупнейших винодельческих компаний РФ, суммарная площадь виноградников которых превышает 25 тысяч гектаров (более 40% всех плодоносящих технических сортов в стране)."Ещё во время аудитов винодельческих хозяйств мы отметили, что 2020 год может стать для России "урожаем десятилетия" с точки зрения качества. Таким был, например, 2012 год, когда винограда собрали меньше из-за серьёзных зимних морозов, но концентрация и качество были выше. Этот год может быть удачным и для белых, и для красных сортов", - приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Ильи Лоевского</a>.Из-за засухи урожай может быть на 30% ниже прошлого года, но с качеством - противоположная ситуация: засушливый год все-таки не такой жаркий, как прошлый, виноград созревал более равномерно, а низкая влажность помогла избежать грибковых заболеваний, говорится в материалах организации.Отдельной темой опроса виноделов стали дефицит отечественного виноматериала и стоимость российского вина: после вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии" спрос на российский виноград вырос, а на фоне одновременного снижения объёмов урожая - и цены на качественные сорта, от 15 до 35% в разных районах страны, отмечают эксперты.Так, Роскачество указывает, что лишь одно из опрошенных предприятий не ощутило дефицита собственного сырья и имело возможность продать излишки. "Дефицит даже на винодельческих предприятиях с большими площадями собственных посадок оценивают на уровне не менее 10-15%. При этом виноделен с площадью виноградников более 1000 гектаров в России лишь около 15. У тех, кто раньше активно использовал покупной виноград, ситуация ещё более сложная", - говорится в сообщении.Эксперты тем не менее считают, что ждать серьёзного роста цен на вина в предновогодний период пока не стоит: в сообщении говорится, что крупные российские производители пока не рассматривают повышения цен, хотя несколько из них и планируют рассмотреть этот вопрос ближе к концу года. "Точно планируют поднять цены 40% из опрошенных производителей – компании среднего масштаба", - уточняется в сообщении, и отмечается, что в итоге возможное повышение цен на отдельные бренды может составить от 10 до 15%.
https://ria.ru/20201009/zakon-1579111974.html
https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html
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илья лоевский, роскачество, вино, экономика

В Роскачестве спрогнозировали качество вин 2020 года

08:29 16.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор винограда в винодельческом хозяйстве "Лефкадия" в Краснодарском крае
Сбор винограда в винодельческом хозяйстве Лефкадия в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нынешний год может дать России качественные белые и красные вина, несмотря на ожидаемое снижение урожая винограда из-за засухи в начале сезона, говорится в сообщении Роскачества по итогам опроса виноградарей и управленцев 14 крупнейших винодельческих компаний РФ, суммарная площадь виноградников которых превышает 25 тысяч гектаров (более 40% всех плодоносящих технических сортов в стране).
"Ещё во время аудитов винодельческих хозяйств мы отметили, что 2020 год может стать для России "урожаем десятилетия" с точки зрения качества. Таким был, например, 2012 год, когда винограда собрали меньше из-за серьёзных зимних морозов, но концентрация и качество были выше. Этот год может быть удачным и для белых, и для красных сортов", - приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.
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Из-за засухи урожай может быть на 30% ниже прошлого года, но с качеством - противоположная ситуация: засушливый год все-таки не такой жаркий, как прошлый, виноград созревал более равномерно, а низкая влажность помогла избежать грибковых заболеваний, говорится в материалах организации.
Отдельной темой опроса виноделов стали дефицит отечественного виноматериала и стоимость российского вина: после вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии" спрос на российский виноград вырос, а на фоне одновременного снижения объёмов урожая - и цены на качественные сорта, от 15 до 35% в разных районах страны, отмечают эксперты.
Так, Роскачество указывает, что лишь одно из опрошенных предприятий не ощутило дефицита собственного сырья и имело возможность продать излишки. "Дефицит даже на винодельческих предприятиях с большими площадями собственных посадок оценивают на уровне не менее 10-15%. При этом виноделен с площадью виноградников более 1000 гектаров в России лишь около 15. У тех, кто раньше активно использовал покупной виноград, ситуация ещё более сложная", - говорится в сообщении.
Эксперты тем не менее считают, что ждать серьёзного роста цен на вина в предновогодний период пока не стоит: в сообщении говорится, что крупные российские производители пока не рассматривают повышения цен, хотя несколько из них и планируют рассмотреть этот вопрос ближе к концу года. "Точно планируют поднять цены 40% из опрошенных производителей – компании среднего масштаба", - уточняется в сообщении, и отмечается, что в итоге возможное повышение цен на отдельные бренды может составить от 10 до 15%.
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Илья ЛоевскийРоскачествоВиноЭкономика
 
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