https://ria.ru/20201016/vaktsinatsiya-1580186982.html

Попова считает, что вакцинация должна оставаться добровольной

Вакцинация в России, это касается и прививочной кампании от коронавируса, остается добровольной, менять этого не нужно, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:40

2020-10-16T18:40

2020-10-16T18:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация в России, это касается и прививочной кампании от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, остается добровольной, менять этого не нужно, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Задача, чтобы количества вакцины было столько в стране, чтобы каждый мог... воспользоваться этой вакциной. Обязательности у нас в стране нет ни для кого. Иммунизация в РФ остается добровольной, и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно", - сказала она в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Первого канала"</a>.По словам Поповой, любой желающий привиться от коронавируса сможет выбрать любую из трех вакцин. В России зарегистрированы две вакцины - центров Гамалеи и "Вектор", также ожидается регистрация вакцины центра Чумакова.Попова отметила, что высокий интерес со стороны россиян к иммунизации против гриппа "показывает, что у нас очень сознательное население".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580124410.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество