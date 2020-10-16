В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации
© РИА Новости / Алекс МакнотонГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне считает примером дезинформации заявления о том, что российское государство может осуществлять какого-либо рода пропаганду с целью дискредитировать создаваемую в Оксфорде вакцину от коронавируса.
Газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину.
"Предположение, что российское государство может осуществлять какую-либо пропаганду против вакцины AstraZeneca, само по себе является примером дезинформации. Оно очевидным образом направлено на дискредитацию усилий России по борьбе с пандемией, в том числе на хорошее сотрудничество, которое мы установили с Великобританией в этой области", - подчеркивается в тексте ответа посольства на запрос Times, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Данное сотрудничество, отмечает дипмиссия, проявляется в совместных усилиях по репатриации граждан, а также в совместной работе над разработкой вакцины. "AstraZeneca работает давно, она хорошо известна и пользуется уважением в РФ. Россия согласовала контракт на приобретение определенного количества вакцины AstraZeneca. Согласно имеющимся планам, вакцина AstraZeneca будет частично производиться в самой России, наряду со "Спутник V" (российская вакцина – ред.) и некоторыми другими. Мы выступаем за разнообразие вакцин в борьбе с этой ужасной болезнью", - отмечается в заявлении посольства.
"Пандемия COVID – общая угроза, и оба правительства – и российское, и британское – стремятся бороться с ней деполитизированным образом. Мы надеемся, что Times разделяет это стремление", - подчеркивает диппредставительство.
Между тем, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя сообщения о том, что из РФ якобы проводится кампания по распространению дезинформации о разрабатываемой британской вакцине против коронавируса, заявил, что это "недопустимо и неправомерно".
В Кремле в пятницу отвергли обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине. Как заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин позже объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.