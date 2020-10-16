https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580114374.html

В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации

Посольство РФ в Лондоне считает примером дезинформации заявления о том, что российское государство может осуществлять какого-либо рода пропаганду с целью... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:47

2020-10-16T13:47

2020-10-16T13:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

доминик рааб

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

великобритания

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<strong>ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Посольство РФ в Лондоне считает примером дезинформации заявления о том, что российское государство может осуществлять какого-либо рода пропаганду с целью дискредитировать создаваемую в Оксфорде вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину."Предположение, что российское государство может осуществлять какую-либо пропаганду против вакцины AstraZeneca, само по себе является примером дезинформации. Оно очевидным образом направлено на дискредитацию усилий России по борьбе с пандемией, в том числе на хорошее сотрудничество, которое мы установили с Великобританией в этой области", - подчеркивается в тексте ответа посольства на запрос Times, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Данное сотрудничество, отмечает дипмиссия, проявляется в совместных усилиях по репатриации граждан, а также в совместной работе над разработкой вакцины. "<a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> работает давно, она хорошо известна и пользуется уважением в РФ. Россия согласовала контракт на приобретение определенного количества вакцины AstraZeneca. Согласно имеющимся планам, вакцина AstraZeneca будет частично производиться в самой России, наряду со "Спутник V" (российская вакцина – ред.) и некоторыми другими. Мы выступаем за разнообразие вакцин в борьбе с этой ужасной болезнью", - отмечается в заявлении посольства."Пандемия COVID – общая угроза, и оба правительства – и российское, и британское – стремятся бороться с ней деполитизированным образом. Мы надеемся, что Times разделяет это стремление", - подчеркивает диппредставительство.Между тем, глава МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>, комментируя сообщения о том, что из РФ якобы проводится кампания по распространению дезинформации о разрабатываемой британской вакцине против коронавируса, заявил, что это "недопустимо и неправомерно".В Кремле в пятницу отвергли обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине. Как заявил секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> позже объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580102456.html

https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html

Александр И Лондон красава :) --- Травит Скрипалей, убирает Березовского, 'опекает' доставку химоружия и спектакли с отравлением населения в Сирии, курирует смуту в Белоруссии....и всегда тычет пальцем в Россию. Удавится, если шкодить не будет :) 31

sedlex76 по себе судят. Это их методы ведения бизнеса... 19

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, доминик рааб, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , великобритания, общество