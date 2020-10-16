https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580102588.html

В Кремле ответили на обвинения в дезинформации о британской вакцине

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине - как заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дезинформаторы сидят в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:07

2020-10-16T13:07

2020-10-16T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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дмитрий песков

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в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле отвергли обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине - как заявил секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе, в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.Газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину."Ряд производителей, в данном случае, наверное, вряд ли можно говорить о конкуренции, потому что Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелегкий период пандемии, но ряд тех, кого можно было бы назвать конкурентом, они как раз и занимаются дезинформацией. В том числе, эти дезинформаторы сидят и в Великобритании. Но очевидно, что преимущества нашей вакцины признаются в огромном количестве стран. И эти попытки по дезинформированию, они не достигают своей цели", - сказал Песков журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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