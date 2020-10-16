https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580102314.html
Россия гордо говорит об успехах в создании вакцины, заявили в Кремле
Россия никого не дезинформирует, а гордо говорит о своих успехах по созданию вакцины от COVID-19 и делится ими, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:07
2020-10-16T13:07
2020-10-16T13:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Россия никого не дезинформирует, а гордо говорит о своих успехах по созданию вакцины от COVID-19 и делится ими, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.<a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank">Газета Times</a> выпустила материал, в котором говорится о том, что Россия ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда Россия планирует продавать собственную вакцину."Комментировать обвинения против России - вообще это уже такое дело, превращающееся в такой цирк, наверное. И обвинения превращаются в цирк, и комментарии превращаются в цирк", - сказал Песков журналистам.Что касается вакцины, пресс-секретарь президента отметил, что "Россия никого не дезинформирует"."Россия гордо говорит о своих успехах. И Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана", - добавил Песков.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия никого не дезинформирует, а гордо говорит о своих успехах по созданию вакцины от COVID-19 и делится ими, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Times
выпустила материал, в котором говорится о том, что Россия ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда Россия планирует продавать собственную вакцину.
"Комментировать обвинения против России - вообще это уже такое дело, превращающееся в такой цирк, наверное. И обвинения превращаются в цирк, и комментарии превращаются в цирк", - сказал Песков журналистам.
Что касается вакцины, пресс-секретарь президента отметил, что "Россия никого не дезинформирует".
"Россия гордо говорит о своих успехах. И Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана", - добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.