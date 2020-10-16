https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580053720.html

На Чукотке первых 25 медиков привили от коронавируса

Свыше 20 медработников на Чукотке привиты вакциной от коронавируса, все чувствуют себя хорошо, сообщает региональный департамент здравоохранения. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:19

2020-10-16T08:19

2020-10-16T08:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

чукотка

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 20 медработников на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> привиты вакциной от коронавируса, все чувствуют себя хорошо, сообщает региональный департамент здравоохранения.Ранее в рамках соглашения с Минздравом РФ Чукотка получила 44 дозы вакцины разработки Центра Гамалеи."По состоянию на 16 октября отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привиты 25 медицинских работников Чукотского автономного округа. Побочных эффектов после введения вакцины ни у кого не обнаружено", - говорится в сообщении.В Чукотской окружной больнице отмечают, что все вакцинированные чувствую себя хорошо.По состоянию на утро 16 октября на Чукотке зафиксировано 218 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 195 человек, трое умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

чукотка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, чукотка, общество