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На Чукотке первых 25 медиков привили от коронавируса
Свыше 20 медработников на Чукотке привиты вакциной от коронавируса, все чувствуют себя хорошо, сообщает региональный департамент здравоохранения. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:19
2020-10-16T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
чукотка
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 20 медработников на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> привиты вакциной от коронавируса, все чувствуют себя хорошо, сообщает региональный департамент здравоохранения.Ранее в рамках соглашения с Минздравом РФ Чукотка получила 44 дозы вакцины разработки Центра Гамалеи."По состоянию на 16 октября отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привиты 25 медицинских работников Чукотского автономного округа. Побочных эффектов после введения вакцины ни у кого не обнаружено", - говорится в сообщении.В Чукотской окружной больнице отмечают, что все вакцинированные чувствую себя хорошо.По состоянию на утро 16 октября на Чукотке зафиксировано 218 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 195 человек, трое умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, чукотка, общество

На Чукотке первых 25 медиков привили от коронавируса

08:19 16.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Свыше 20 медработников на Чукотке привиты вакциной от коронавируса, все чувствуют себя хорошо, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Ранее в рамках соглашения с Минздравом РФ Чукотка получила 44 дозы вакцины разработки Центра Гамалеи.
"По состоянию на 16 октября отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привиты 25 медицинских работников Чукотского автономного округа. Побочных эффектов после введения вакцины ни у кого не обнаружено", - говорится в сообщении.
В Чукотской окружной больнице отмечают, что все вакцинированные чувствую себя хорошо.
По состоянию на утро 16 октября на Чукотке зафиксировано 218 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 195 человек, трое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиЧукоткаОбщество
 
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