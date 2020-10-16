https://ria.ru/20201016/uvolnenie-1580070678.html
В Чечне уволили девять недостаточно образованных госслужащих
Девять человек в Чеченской Республике работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:39
2020-10-16T10:39
2020-10-16T12:55
чеченская республика (чечня)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Девять человек в <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченской Республике</a> работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям."В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы <...> По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/mediavoyny-1577490542.html
Пётр Наумов
их заменили на внуков кадырова
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), общество
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Девять человек в Чеченской Республике
работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям.
"В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы <...> По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.