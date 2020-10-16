https://ria.ru/20201016/uvolnenie-1580070678.html

В Чечне уволили девять недостаточно образованных госслужащих

Девять человек в Чеченской Республике работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:39

2020-10-16T10:39

2020-10-16T12:55

чеченская республика (чечня)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Девять человек в <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченской Республике</a> работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям."В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы <...> По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/mediavoyny-1577490542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), общество