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В Чечне уволили девять недостаточно образованных госслужащих
Девять человек в Чеченской Республике работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:39
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чеченская республика (чечня)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Девять человек в <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченской Республике</a> работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям."В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы &lt;...&gt; По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/mediavoyny-1577490542.html
их заменили на внуков кадырова
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), общество

В Чечне уволили девять недостаточно образованных госслужащих

10:39 16.10.2020 (обновлено: 12:55 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Девять человек в Чеченской Республике работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям.
"В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы <...> По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.
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Чеченская республика (Чечня)Общество
 
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