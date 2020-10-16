https://ria.ru/20201016/tinkoff-1580119003.html
Источник объяснил срыв сделки "Яндекса" и "Тинькофф"
Покупка "Яндексом" группы "Тинькофф" (TCS) распалась из-за разного видения сути сделки: интернет-холдинг хотел провести поглощение, а основной акционер группы... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:12
2020-10-16T14:12
2020-10-16T14:12
яндекс
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Покупка "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндексом</a>" группы "<a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank" target="_blank">Тинькофф</a>" (TCS) распалась из-за разного видения сути сделки: интернет-холдинг хотел провести поглощение, а основной акционер группы <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> видел ее как слияние, чтобы остаться у руля бизнеса, пояснил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон переговоров."Тиньков хотел провести сделку в форме слияния, чтобы потом участвовать в управлении бизнеса. В "Яндексе" же хотели полностью выкупить компанию и самим принимать все решения", - пояснил источник причину срыва сделки.Ранее в пятницу "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов.В среду издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщало, что Тиньков помимо предложения "Яндекса" о покупке банка рассматривает и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или "МТС Банк". В "Тинькоффе" заявили РИА Новости, что не ведут ни с кем переговоров о своей продаже и намерены развиваться дальше самостоятельно.
https://ria.ru/20200925/gref-1577771924.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, экономика
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Покупка "Яндексом
" группы "Тинькофф
" (TCS) распалась из-за разного видения сути сделки: интернет-холдинг хотел провести поглощение, а основной акционер группы Олег Тиньков
видел ее как слияние, чтобы остаться у руля бизнеса, пояснил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон переговоров.
"Тиньков хотел провести сделку в форме слияния, чтобы потом участвовать в управлении бизнеса. В "Яндексе" же хотели полностью выкупить компанию и самим принимать все решения", - пояснил источник причину срыва сделки.
Ранее в пятницу "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов.
В среду издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщало, что Тиньков помимо предложения "Яндекса" о покупке банка рассматривает и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или "МТС Банк". В "Тинькоффе" заявили РИА Новости, что не ведут ни с кем переговоров о своей продаже и намерены развиваться дальше самостоятельно.