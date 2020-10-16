https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580106899.html

В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

Российские правоохранители не имеют никаких вопросов к экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской, но есть обязательства перед... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:22

2020-10-16T13:22

2020-10-16T14:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Российские правоохранители не имеют никаких вопросов к экс-кандидату на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a>, но есть обязательства перед белорусскими коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.На минувшей неделе МВД России объявило Тихановскую в розыск.Также в Кремле не считают, что история с объявлением экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск подпадает под политическое преследование."Нет, не подпадает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что преследование Тихановской политически мотивированным.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.Тихановская уехала в Литву, за последние недели провела ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета, сообщил в пятницу белорусский Следственный комитет.

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580070798.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, дмитрий песков, белоруссия, в мире