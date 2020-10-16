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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580106899.html
В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск
Российские правоохранители не имеют никаких вопросов к экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской, но есть обязательства перед... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:22
2020-10-16T14:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Российские правоохранители не имеют никаких вопросов к экс-кандидату на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a>, но есть обязательства перед белорусскими коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.На минувшей неделе МВД России объявило Тихановскую в розыск.Также в Кремле не считают, что история с объявлением экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск подпадает под политическое преследование."Нет, не подпадает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что преследование Тихановской политически мотивированным.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.Тихановская уехала в Литву, за последние недели провела ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета, сообщил в пятницу белорусский Следственный комитет.
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580070798.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
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светлана тихановская, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

13:22 16.10.2020 (обновлено: 14:00 16.10.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские правоохранители не имеют никаких вопросов к экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской, но есть обязательства перед белорусскими коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На минувшей неделе МВД России объявило Тихановскую в розыск.

"У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с госпожой Тихановской нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны, и на фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то, соответственно, мы получаем обязательство по их требованию", - сказал Песков.

Также в Кремле не считают, что история с объявлением экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск подпадает под политическое преследование.
"Нет, не подпадает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что преследование Тихановской политически мотивированным.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 10:39Протесты в Белоруссии
Тихановской в Белоруссии грозит до пяти лет колонии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Применят оружие". Зачем Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
Тихановская уехала в Литву, за последние недели провела ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета, сообщил в пятницу белорусский Следственный комитет.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
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