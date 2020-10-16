https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580070798.html
Тихановской в Белоруссии грозит до пяти лет колонии
Светлане Тихановской в Белоруссии грозит до пяти лет колонии по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", следует из... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:39
2020-10-16T10:39
2020-10-16T10:52
александр лукашенко
ангела меркель
франция
литва
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> грозит до пяти лет колонии по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", следует из Уголовного кодекса республики.Ранее в ответе на запрос РИА Новости в МВД России уточнили, что коллеги из Белоруссии объявили бывшего кандидата на пост президента в межгосударственный розыск по части 3 статьи 361 УК РБ.Это "Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству".Кроме того, статья предполагает ответственность за "совершение иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Использование СМИ и/или интернета считается отягчающим обстоятельством.Санкция третьей, самой строго части статьи, которая вменяется Тихановской, - от двух до пяти лет лишения свободы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> за последние недели провела ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> и канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a>.
https://ria.ru/20201014/oppozitsiya-1579693019.html
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html
Von Stirliz
Ну, так то в Белоруссии. А в Польше ее скорее на нобелевку выдвинут!
19
Von Stirliz
Стала Гуайдовска пани Тихановска, Будут и котлеты, будут пирожки. Но печеньки с ядом, как у Нуландовска, Вряд ли ей осилить, как тут ни крути!
13
8
франция
литва
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, ангела меркель, франция, литва, светлана тихановская, белоруссия, в мире
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Светлане Тихановской
в Белоруссии
грозит до пяти лет колонии по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", следует из Уголовного кодекса республики.
Ранее в ответе на запрос РИА Новости в МВД России уточнили, что коллеги из Белоруссии объявили бывшего кандидата на пост президента в межгосударственный розыск по части 3 статьи 361 УК РБ.
Это "Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству".
Кроме того, статья предполагает ответственность за "совершение иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Использование СМИ и/или интернета считается отягчающим обстоятельством.
Санкция третьей, самой строго части статьи, которая вменяется Тихановской, - от двух до пяти лет лишения свободы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.
Тихановская уехала в Литву
за последние недели провела ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном
и канцлером Германии Ангелой Меркель
.